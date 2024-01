A piac első évében a szervezők céljukat túl is teljesítették, ugyanis azt remélték, hogy egy olyan hely lesz, ami az elfogadásról szól. Az emberek itt tényleg odafigyelnek egymásra, beszélgetnek, barátkoznak. A közösségépítés jól sikerült. Ennek volt köszönhető, hogy a kitartás gyümölcse is beérett, akárcsak a termelők kertjeiben a növények, és egyre több árus várta a vevőket, miközben utóbbiak száma is növekedett. Sokak kedvenc szombat reggeli programja lett a piac.

Árgyelán Alexandra és Simoncsics Gábor, a zirci piacot működtető egyesület vezetői Fotó: Rimányi Zita

A második év tavaly tavasszal kezdődött, akkor tartottak 2023-ban először vásárnapot. Már nem kellett arra hónapokat várni, hogy pezsegjen az élet, jöttek a törzsvásárlók azonnal, keresték a jól ismert eladókat. Az ő körük is bővült, előfordult, hogy kevésnek bizonyult a portékák kirakodására való asztal. Minderről Simoncsics Gábor beszélt lapunknak, a zirci piacot működtető Vidéken "Bénázók" Egyesület egyik vezetője. Rögtön hozzátette: az emberi kapcsolatok szintén megerősödtek. Az árusok egymás közti összhangjának egyik haszna, hogy tanulnak egymástól. A vevői bizalmat pedig az növelte, hogy ellátogathattak termelőkhöz. Pályázati támogatás révén buszokkal jutottak el hozzájuk, és benéztek fóliasátrakba, húsfüstölőbe, méhkaptárba, friss virágport kóstoltak. Rendezvények is kapcsolódtak a piachoz, például koncert, tűzoltóbemutató, és a piac is kapcsolódott városi eseményekhez – ezek az alkalmak mindig népszerűek.