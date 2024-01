Egy főként gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó kft.-nél történt ilyen eset, amelyről kiderült, hogy 117 millió 375 ezer forint adóalap és 31 millió 691 ezer forint adóösszegben szolgáltatott online számlaadatot 2023 első negyedévében, de ugyanerről áfabevallás nem érkezett a kft.-től. A vevőpartnerek a vizsgált időszaki áfabevallásaik adatai alapján a szóban forgó számlákat befogadták, adótartalmukat levonták. A kockázatelemzésben feltárt tények és körülmények alapján a NAV 2023 első negyedévére adóellenőrzést rendelt el. Már az ellenőrzés elrendelése előtt valószínűsíthető volt, hogy a jelentős összegű be nem fizetett adó megtérítésére kevés az esély, ezért úgynevezett vagyonbiztosítást készítettek elő a NAV munkatársai. Az adóellenőrzésről szóló értesítést a cég képviselője átvette, és elindult az összehangolt, egyidejű, ideiglenes biztosítási intézkedés a cég telephelyein.

A cégnek az adatok szerint nem volt ingó- és ingatlanvagyona, de három telephelyet is működtetett. Mivel nem lehetett előre tudni, hogy melyik telephelyen tárolhat árukészletet, az eljárásba a NAV területileg illetékes vármegyei munkatársai is bekapcsolódtak. A vállalkozás székhelyén és két vármegyei telephelyén az ellenőrök senkit nem találtak a cégtől, azonban a harmadik telephelyen a vármegyei intézkedés sikeres volt. A NAV munkatársai egy bérelt raktárrészben jelentős, műanyag nyílászárókból álló árukészletet találtak két, be nem jelentett foglalkoztatott jelenlétében. A lefoglalt áru értéke biztosíték az elmaradt adó és a szankciók jelentős részének megtérülésére.