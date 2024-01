A feleslegessé vált karácsonyfák elhelyezésének alternatívája lehet, ha kecskét tartóknak vagy áfonyát termesztőknek ajánljuk fel azokat. A szakállas állatok szeretik, örömmel falatozzák, nekik ez csemege. A pénzesgyőri Ördöglakat Kisgazdaság ezért fogadott el pár fenyőt, amikor a környékbeli termelőnek megmaradt a karácsony előtti árusításból néhány, amit már kivágott. Az új évben is kapott hasonló felajánlásokat a kecskéket is tartó Simoncsics Gábor azoktól, akik leszedték a karácsonyfájukat. Árgyelán Alexandra, a kisgazdaság másik vezetője úgy véli, jó példák ezek arra a körforgásra, amit a természet védelmében és a saját hasznunkra megvalósíthatunk. Elmondta, hogy a zirci piacra, ahol árusítani szoktak, a törzsvevők elhozzák nekik a megmaradt száraz kenyeret, összeszedik az ilyesmit szomszédaiktól is, sőt még a tojáshéjat is. Ezeket is a jószágaiknak adják.

Cikkünk hatására nemrégiben olyanok jelentkeztek náluk, akiknek fenyőit megtépázta a havas, jeges, szeles időjárás, a letört ágakat ajánlották fel. Olyan sokat, nem is tudják a pénzesgyőri kecskék elfogyasztani, így jut belőlük a közelben áfonyát termesztőnek, aki ledarálja mulcsnak, ami azért előnyös ennél a gyümölcsnél, mert kissé savanyítja a talajt.

Megkeresték a kecskéseket azok, akiknek fenyőit megtépázta az időjárás, s felajánlották a letört ágakat csemegének

Fotó: Ördöglakat Kisgazdaság

Amikor épp a zirci piacon beszélgettünk Lexáékkal, odalépett hozzájuk egy asszony, aki a megmaradt száraz kenyeret és a tojáshéjat gyűjtötte össze a kecskéknek, és átadta. A gazdálkodók nagyon örülnek annak, hogy elkezdődött egy jó irányba mutató folyamat, pontosabban egy ideje már működik, de egyre inkább felpörög, átalakul e téren sokak gondolkodása, gyakorlata. Ez a fajta körforgás pedig mindenkinek előnyös, egészségünk, tápanyagdús étkezésünk miatt, és csökkenti a hulladéktermelést is.