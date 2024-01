Erre hívta fel a figyelmet legutóbbi közleményében a NAV Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága. Azt külön kiemelték, hogy 2024-ben is készül szja-bevallási tervezet. A bevallás benyújtása a NAV szja-bevallási tervezetével a legegyszerűbb, ami nem csak magánszemélyeknek készül. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is kínál tervezetet a NAV, amit esetükben a beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. A bevallási tervezet ügyfélkapun keresztül is elérhető, de postázása is kérhető.

Azoknak sem lesz nehéz dolguk, akik maguk készítik szja-bevallásukat, ugyanis a személyijövedelemadó-bevallást támogató webes kitöltőprogram több újdonsággal is szolgál. Az újdonságok kevesebb adminisztrációt és a bevallás kitöltőjére szabott felületet kínál 2024-ben. A navigáció logikusabb és egyszerűbb, áttekinthetőbb, az újdonságok közül pedig érdemes kiemelni, hogy a kedvezmények adózóspecifikusan jelennek meg, például a 25 év alattiak kedvezménye csak a 25 évnél fiatalabb adózók számára látható. Ugyancsak könnyebb lett a dolguk azoknak, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet 2023-ban, hiszen a programba beépített új mezők automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát és az azzal összefüggő adókötelezettséget. Ha véletlenül hiba csúszik a kitöltésbe, a hibaüzenetek listája piros színnel, felsorolva jelenik meg, és a felület bal oldalán megjelennek a hiba miatt korrigálandó mezők. Ezzel együtt az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, most is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron egyaránt. A rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje 2024. május 21.