Az ökológiai mezőgazdaság globális fejlődése ellenére a biotermékek európai piacán visszaesést prognosztizáltak, amellyel kapcsolatban Ware Borbála hegyesdi biogazdálkodót, a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület elnökét kérdeztük. A szakember elsősorban az érintett termékcsoport árát jelölte meg az érdeklődés, illetve a piaci értékesítés csökkenése okaként. Mint mondta, nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte magasak az árak, ami részben a túl szigorú szabályozói rendszernek köszönhető, beleértve a "zöldítésre" vonatkozó előírásokat és a vegyszermentesség kritériumait. A magas árak sokakat arra késztettek, hogy keressék az olcsóbb termékeket még akkor is, ha azok nem feltétlenül érik el azt a minőséget, ami egy bioterméktől elvárható. Másrészt jelentősen felfejlődött Európában, azon belül hazánkban is a kistermelői piachálózat, ami most már a globális piacokra is kifejti hatását, ráadásul a statisztikában sem feltétlenül jelentkezik az innen érkező hatás. Ettől függetlenül Ware Borbála bizakodó az ökológiai gazdálkodás felfejlődése tekintetében, a kereslet visszaesése reményei szerint csak átmeneti.

Ware Borbála biogazdálkodó, a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület elnöke szerint a biotermékek magas ára is közrejátszik az európai piaci visszaesésben

Fotó: Szijártó János / Napló



A biovilág nemzetközi seregszemléjén az EU piacain a visszaesés okaként a kiugróan magas inflációt, valamint az Ukrajnában zajló háború kereskedelmi hatásait jelölték meg. Pozitívum, hogy a 2023-ra vonatkozó statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy Európában a 2022-es mélypont után újra fellendülőben van az ökopiac.

Ami Magyarországot illeti, az ökoágazat fejlődéséről Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára számolt be a hagyományos Kelet-Közép európai szekcióban. Idehaza az ökológiai módszerekkel művelt területek mintegy 10 százalékkal bővültek egy év alatt, ami azt jelenti, hogy 2022-ben a hazai ökoterület meghaladta a 320 ezer hektárt. Ezzel az összes hazai mezőgazdasági terület 6,3 százaléka áll ökoművelés alatt. Ökrös Oszkár ugyanakkor kiemelte, a cél, hogy 2027-ig elérjük a 10 százalékos ökoterület-arányt.

Ezt szolgálja többek között a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért című szakpolitikai anyag végrehajtása, amely több terület fejlesztésén, így a hazai feldolgozóipar, piac, zöld közbeszerzések, és az ökológiai termékek közétkeztetésbe történő bevezetésén keresztül támogatja a kitűzött célok elérését.

Az ökológiai gazdálkodás olyan gazdálkodási, élelmiszer-előállító rendszer, amely tiltja, korlátozza bizonyos növényvédőszerek, műtrágyák, talajjavító szerek, valamint a mesterséges készítmények, egyéb hozamfokozók használatát. Az ökológiai termelés magas állatjóléti szabványokat alkalmaz, ami elősegíti a természeti környezet megóvását és a fenntarthatóságot. A gazdálkodás során elvárt elvek, szabályok betartását fokozott ellenőrzés biztosítja a termeléstől kezdődően a feldolgozáson át egészen a kereskedelemig.