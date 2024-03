Az Európai Bizottság újabb egy évvel meghosszabbítaná az Ukrajnából érkező élelmiszerek korlátlan és vámmentes behozatalát, ezzel a lépéssel azonban az uniós gazdákat már most is súlyosan érintő piaci zavar csak tovább mélyülne. A beáramló ukrán termékek ellehetetlenítik a termelőket, és olyan mértékben lenyomják az árakat, amivel az uniós gazdák nem tudják felvenni a versenyt. Az ukrán export által leginkább érintett országokat sújtó európai piaci és szabályozási helyzet kapcsán a lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara, a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Cseh Köztársaság Agrárkamarája a lengyelországi V4-ülésen azt a döntést hozta, hogy közösen lépnek fel az Európai Bizottsággal szemben. A megállapodás eredményeként több helyszínen tartottak közös demonstrációt a gazdálkodók érdekeinek védelmében. A tiltakozó akcióban az Ifjú Gazdák Veszprém Megyei Gazdakörének tagjai is részt vettek.

Az Európai Bizottság jelenlegi agrárpolitikájának újragondolását kérik a tüntetők

Forrás: gazdakör

– Jelenleg nagyon sok gazdatársamnak és ifjú gazdának az idei év a talpon maradásról szól, kiszámíthatatlan év elé nézünk. Az EU által hozott döntések miatt a terményárak ismételten nagyon alacsonyan vannak, a befektetett pénzt, energiát nemhogy nem hozza vissza, hanem ráfizetéses lesz. Sajnos az unió nemcsak a mi hangunkat nem hallja meg, hanem a belga, a holland, a német, az olasz, a francia gazdákét sem, ha kell, ismét Brüsszelig megyünk. Az ország minden vármegyéjéből vettek részt ifjú gazdák a tüntetésen, Veszprém vármegyét Hortobágyi Barnabás és jómagam képviseltük – tájékoztatott Varga Dávid, a vármegyei gazdakör elnöke.