A fogyasztóvédelmi békéltetőtestületek a vásárlói panaszok alapján indított eljárásaik során január 1-től már kötelező érvényű határozatot is hozhatnak 200 ezer forintig akkor is, ha a vállalkozás nem tesz előzetesen arról nyilatkozatot, hogy aláveti magát a döntésnek. Ez a vevők érdekében történik, és a testületek vizsgálatai, békéltetésre törekvő tárgyalásai továbbra is ingyenesek maradnak. Szintén jelentős változás azonban, hogy régióközpontokba szervezték vármegyénkénti testületeiket. Ennek részleteiről a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete segítségével adunk tájékoztatást.

Vevő és eladó vitája esetén online egyeztetés gyorsíthatja meg a megegyezést, a vásárlói panasszal élőknek a békéltetőtestületi eljárás ingyenes fogyasztóvédelmi megoldást hozhat, elsősorban digitális úton Ilusztráció: GettyImages

Fogyasztóvédelmi békéltetőtestületek – Melyik régióközponthoz tartoznak a Veszprém vármegyében élők?

Január 1-jétől a békéltetőtestületek regionális hatállyal bírnak, meghatározták régióközpontjaikat. A Székesfehérváron lévő Fejér Vármegyei Békéltető Testület lett az egyik régióközpont, illetékességi területe Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye. Több vármegyeszékhelyen megszűntek az önálló békéltetőtestületek – így Veszprémben is –, helyettük a régióközpontokban levők vették át hatásköreiket.

A békéltetés előtti telefonos tanácsadás megmarad, csak más számot kell hívni?

Korábban sem működtettek kifejezett tanácsadóirodákat a békéltetők. Amennyiben segítségre volt szükségük a fogyasztóknak és szóba kerülhetett a békéltetőtestületi eljárás, akkor a testületek ügyintézői adtak segítséget, tanácsot. Ez a lehetőség január 1-jétől azokon a vármegyeszékhelyeken, amelyek nem lettek békéltetői régióközpontok, valóban megszűnt. Tehát a fogyasztó Veszprémben már nem tudja felkeresni vagy felhívni a testületi ügyintézőt, de helyette a régióközpontot eléri (Székesfehérvár, Fejér Vármegyei Békéltető Testület) telefonon és e-mailben is, az ügyintéző akár az elektronikus levélre válaszolva tud segítséget adni.

Hol, hogyan lehet ezután békéltetést kezdeményezni vevő és eladó vitája esetén?

Egy veszprémi fogyasztónak a békéltetőtestületi eljárást, a békéltetést immár Székesfehérváron, a Fejér Vármegyei Békéltető Testületnél kell kezdeményeznie, oda kell a kérelmet benyújtania. Természetesen továbbra is megmaradt az a lehetősége, hogy nem a lakóhelye szerint illetékes testületnél adja be a kérelmét, hanem bármelyik másiknál. Ezt külön jelezni kell a kérelemben.

Személyes megjelenés nélkül, akár postai úton kezdeményezhető az eljárás, de még jobb, ha ezt e-mailben teszi meg a vásárlói panasszal élő, vagy a Fejér Vármegyei Békéltető Testület honlapján, az "Eljárás indítás" menüpont alatti kérelem kitöltésével kérelmezi az eljárást. (https://www.bekeltetesfejer.hu/eljaras-inditasa/) A kérelem elnevezésű formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével kezdődik csak meg az eljárás.

Hol és hogyan történik a békéltetőtestületi eljárás, a felek meghallgatása?

A januárban hatályba lépett módosítások fontos innovációja az is, hogy a békéltetőtestületeknél a főszabály szerint online meghallgatásokat tartanak. Amennyiben a fogyasztó nem szeretne online meghallgatást, akkor külön kérnie kell a régióközpontban a személyes meghallgatást. Ilyenkor a lakóhelye szerinti vármegyeszékhelyen személyes meghallgatást szerveznek, de a bepanaszolt vállalkozás ebben az esetben is dönthet úgy, hogy online vesz részt azon. A digitális megoldás előtérbe helyezésével, a modernizálással a módosítás gördülékenyebbé kívánja tenni az eljárás lebonyolítását, a részvételt, azonban azoknak is kínál alternatívát, akik valamilyen ok miatt nem tudják online intézni ügyeiket.

Kérhet egy veszprémi vevő veszprémi békéltetőtestületi meghallgatást akkor is, ha a beadványt Székesfehérvárra kell elküldenie?

Igen, de az utazás elkerülése miatt erre nincs szükség, mert a békéltetés online egyeztetésen történhet.

Egy pápai vevő kezdeményezhet békéltetőtestületi eljárást a győri régióközpontnál, ha neki kényelmesebb Győrbe utaznia a meghallgatásra, mint Fehérvárra?

Igen, de igazából a pápai ügyfélnek a meghallgatás miatt nem kell sehova utaznia, hanem akár otthonról, online részt tud venni a békéltetésen, a bepanaszolt vállalkozás képviselője és a békéltetőtestület eljáró tagja is online vesz részt azon. Csak kivételes esetekben érdemes kérni személyes meghallgatást.

