Egy hőszigeteléssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója, Nagy Gergely lapunknak elmondta, megfelelően szigetelt tetővel fűtési-hűtési költségünk akár huszonöt százalékát megtakaríthatjuk. – Ez éves szinten akár tízmilliárd forintot jelenthetne hazánkban csak azzal, ha a családi házak tetejét rendbe hozzuk – tette hozzá a szakember, aki szólt arról is, hogy a tetőszigetelést magunk is elvégezhetjük. – Üveggyapottal hőszigetelhetünk a szarufák között-alatt, lehetőleg két rétegben. Még egyszerűbb és gyorsabb a padlásfödémre leteríteni az üveggyapotot. Természetesen ügyeljünk a megfelelő páraáteresztésre és -zárásra, a jó anyagminőségre, vastagságra, mert legalább húsz-huszonöt centiméter vastag szigetelés szükséges – hívta fel a figyelmet Nagy Gergely, akitől megtudtuk, még a fiatalabb tetők is javításra szorulhatnak, de egy rosszul kivitelezett, szigetelt tetőt nehéz, költséges javítani, bár fújható üveggyapot-szigeteléssel, bontás és javítás nélkül ez is megoldható.