Jól kezdődött az idei esztendő a Várkertfürdő Minihotele számára, hiszen míg 2023-ban az év első két hónapjában közel 750 vendégéjszakát regisztráltak, addig idén ez a szám már eddig meghaladta az ezret, ami közel 50 százalékos növekedést jelent. Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója a Pápai Médiacentrumnak elmondta, bízik abban, hogy még a tavalyinál is jobb évet zár majd a szálláshely.

Magyarok mellett osztrák, német, cseh vendégek is keresik a Minihotelt

Fotó: Pápai Médiacentrum/Huszár Hajnal

– A 2023-as év nemcsak a vendégéjszakák számának jelentős növekedése miatt volt mérföldkő, hanem azért is, mert a múlt évben már megtérült a százmillió forintos hotelberuházás. A tavalyi év nemcsak a Minihotel életében jelentett rekordot, hanem a Várkertfürdő egésze számára is. Ettől akár boldogok is lehetnénk, ha az energiaválság ezeket a bevételeket nem vitte volna el. A létesítmény nettó árbevétele tavaly meghaladta az egymilliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Minihotel 10 százalékot hozott az árbevételből, ami jónak számít, annak ellenére, hogy a hatezres vendégéjszakaszám a fürdő 240 ezer vendéglétszámához képest nem jelentős – összegzett a vezérigazgató.