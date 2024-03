Erről Egly Márk, sümegi borász, az Egly Szőlőbirtok és Borászat vezetője, a Balaton-felvidéki borvidék elnöke, az immár nemzetközi hírű Natúr Sümeg programsorozat ötletgazdája tájékoztatta lapunkat a napokban egy fontos hír bejelentésével együtt. Mint elmondta, az olasz Marco Simonit és Pierpaolo Sirch által mintegy harminc éve alapított, Friuli Venezia Giulia-i székhellyel, valamint bordeaux-i, Napa-völgyi és dél-afrikai kirendeltségekkel rendelkező, szőlőmetszéssel és képzéssel foglalkozó világhírű szaktanácsadó cég, a Simonit & Sirch az egyetlen, amely a kézi szőlőmetsző személyzet képzésére szakosodott és akkreditált. Csapatuk a világ legnagyobb borvidékein dolgozik, ahol több mint 150 neves vállalatnak ad tanácsot, továbbá együttműködik a legnevesebb borászati kutatóintézetekkel és egyetemekkel. A vállalat a metszési módszert oktatja, amely a szőlőtermesztés minden formájához igazítható. Ami pedig a sümegi vonatkozást illeti, az idei évtől az Egly Szőlőbirtok is a Simonit & Sirch partnerei közé tartozik.

Egly Márk, sümegi borász a világhírű szaktanácsadó cég, a Simonit & Sirch munkatársával, Fendrik Zsókával tartott szakmai konzultációt a metszésről Sümegen

Forrás: Egly Márk

- Fendrik Zsókát, a cég ausztriai és magyarországi szakértőjét kértük fel ültetvényeink menedzselésére, ahol az általunk legfontosabbnak tartott egyedi magas minőség érdekében fajtákhoz igazítva kezdtük meg a precíziós munkát. Mi már négy éve alkalmazzuk a szőlőben az úgynevezett szelíd metszést, ami hazánkban egyelőre még nem terjedt el túlzottan. Ugyanakkor tapasztalataink azt mutatják és ez szakmai oldalról is megerősítést kapott, hogy jobb minőségre számíthatunk a szelíd metszéssel. Ennek lényege, hogy minél több fás részt tudjunk megőrizni, azaz lehetőség szerint minél kevesebb vágást ejtsünk a növényen. A vágások helyén ugyanis elindul egy gyógyulási folyamat a növénynél, ami adott esetben akadályozhatja a normális keringést és ha egy rossz vágással elzárjuk a tápanyag útját, az akár a szőlő pusztulásához is vezethet. A boroknál jobb minőség, komolyabb beltartalom lehet az eredmény, ha a zöldmunka is ennek megfelelően zajlik. Természetesen a szelíd metszés fajta specifikus, azaz nem lehet egyformán alkalmazni a különböző fajtáknál - hangsúlyozta a sümegi borász.