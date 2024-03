Nagyobb tömegre számítottunk a boltokban így húsvét előtt, úgy tűnik, idén ez későbbre tolódik, megoszlik. A kínálatban nem tapasztaltunk hiányt, sőt egyes üzletekben több fajta méretű, kiszerelésű tojás közül lehet választani. Lapunk kérdésére Szakál László, a hazai élelmiszer-üzletlánc kiskereskedelmi igazgatója elmondta, időben felkészültek a mennyiséggel, a most már magasabb forgalom ellenére sem tapasztalnak hiányt üzleteikben. – Jellemzően battériás tartásból származó tojásokat árusítunk, ami megfelel valamennyi hazai és uniós előírásnak. A technológia lényege a szabadabb jellegű, állatbarát tartás emeletes ketrecekben – mondta el a kiskereskedelmi igazgató.

A legkeresettebbek a hagyományos, M-es méretű tojások

Fotó: Benkő Péter/Napló

Beszámolt arról is, legkeresettebb a hagyományos, M-es méretű tojás, amit tízdarabos kiszerelésben árulnak. Keresik az úgynevezett extra sárga tojást is, illetve a kisebb, S méretű tojásokat vásárolják még szívesen a vevők, ami harmincdarabos kiszerelésben is megvehető. – A korábbi idők nagy mennyiségű tojáseladása ma nem igazán van már meg, a tojásfestés és egyéb szokások ugyan sok helyen élnek, de nagyobb városokban kevésbé. Viszont elmondható, hogy az édesség, a csokinyulak és más figurák iránt nő a kereslet – tudtuk meg.

Sem a tojások minőségével, sem az ellátással nincs probléma

Fotó: Benkő Péter/Napló

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szintén alátámasztja, hogy tojáshiánytól húsvétkor biztos, hogy nem kell tartani. Közölték, a hatósági ár múlt évi kivezetése után az üzletekben árcsökkenést tapasztalhattunk, ugyanakkor egyes piacokon emelkedtek az árak, néhol kimondottan magas tojásárakkal is találkozhatunk. Ennek oka, hogy a nagyobb üzletek a bruttó beszerzési ár alatt nem értékesíthetik a tojást, és a termék bekerült a kötelező tizenöt százalékos akciózási körbe is, és megszűnt a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma. A NAK szerint a tojás fogyasztói árában sem kell komoly emelkedésre számítani ebben az évben.