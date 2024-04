Baloghné Király Mónika felidézte, Balatonfüreden és környékén nagy ívet írnak le a boros rendezvények és a borversenyek. Januárban indul a sorozat a Vince-napi borünneppel, ami idén visszatért a felújított, új tulajdonossal rendelkező impozáns Anna Grand Hotelbe. Kis szünet következett, mialatt a szőlészek és a borászok óriási munkát végeznek a szőlőültetvényekben és a pincékben, hogy igazán finom borokkal lehessen találkozni Balatonfüreden és környékén.

Bírálóbizottság értékelte a beérkezett mintákat a borversenyen

Fotó: szervezők

A szakember elmondta, a mostani XI. Szent Orbán-napi, illetve borvidéki borverseny bírálatára 128 minta érkezett, zömmel a 2023-as évjáratból. Nagy számmal került olaszrizling és annak valamilyen házasítása a bírálók elé, hiszen az olaszrizling legfőbb termőhelye a Balaton-felvidéken, azon belül Balatonfüreden és körzetében van. Itt az olaszrizling a zászlósbor, mely ezer arcát mutatja a borszeretőknek. A versenyre érkeztek szép számmal rozé- és gyöngyözőborok is, illetve egy pezsgő is. – A pezsgőfogyasztás fellendülőben van, amit a borászoknak követniük kell, így több kisebb és nagyobb pincészet is készít vagy készíttet saját alapanyagból palackérlelésű pezsgőt – jegyezte meg Baloghné Király Mónika. Hozzátette, idén a korábbiakhoz képest kevesebb vörösbort mérettek meg a gazdák, de amiket elhoztak, kitűnő minőséget képviseltek.

A hegyközségi elnök elmondta továbbá, a nevezett mintákat három bírálóbizottságban értékelték, melyeknek vezetői Koczor Dóra, Fodor Gyula és a borverseny egészének is elnöke, az idén 80 éves, nagy szakmai múlttal rendelkező kiváló szakember, Szabó István volt, akit a bírálók nevében Baloghné Király Mónika külön köszöntött. Szabó István elnök kiemelte, nagyon szép borokat hoztak a termelők és ez megmutatkozott az éremesőn is. 128 bormintából egy nagy arany született, amit a Fodor Borbirtok 2021-es olaszrizling bora érdemelt ki. A versenyen 36 aranyérmet, 81 ezüstérmet és 10 bronzérmet adtak át. Díjazták a három legeredményesebb borászt is, így oklevelet vehetett át Fodor Gábor, az Év fiatal borásza cím tulajdonosa, az aszófői Fodor Borbirtok képviseletében, valamint az Év szőlőtermelője, amit Kálmán József, az Arias Szőlőbirtoktól vett át. – A tapasztalatok jelzik, a Balatonfüred régiójában dolgozó szőlészek, borászok nagyon jó munkát végeztek, értékes, finom borokkal várják a helybelieket és az idelátogatókat, hangsúlyozta a hegyközségi elnök. Hozzátette, a bor rendkívül jelentős szerepet tölt be a kultúrában, a gasztronómiában és az idegenforgalomban.