A Continental két gyárát is rangos elismeréssel díjazta az Év gyára projektverseny 2024 szakmai zsűrije. A technológiai vállalat veszprémi telephelye – mely idén másodjára vett részt a megmérettetésen – osztott győzelmet ért el az év gyártási/termelési projektje kategóriában, illetve döntőbe jutott az év leginnovatívabb projektje a gyártásban, valamint az év HR-projektje az iparban kategóriákban.

A díjátadón továbbá a Continental budapesti gyára is rangos elismerésben részesült. A telephely az elmúlt öt évben minden alkalommal, akár több kategóriában is győztes pályázatot nyújtott be. Ennek elismeréseként az idén fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő verseny szervezőitől jubileumi oklevelet kapott az évek során a legtöbb évben pályázott, legtöbb pályázatot benyújtó és legtöbb díjat nyert nagyvállalatként.

– A Continental veszprémi telephelyeként tavaly indultunk első ízben az Év gyára projektversenyen, és rögtön sikerült elnyernünk a rangos Grand Prix díjat nagyvállalati kategóriában. Idén is büszkék lehetünk, hiszen két kategóriában is bejutottunk a döntőbe, valamint elnyertük Az év gyártási/termelési projektje címet is. Gyárunk kulcsfontosságú szerepet tölt be a csúcstechnológiás, jövőálló autóipari termékek fejlesztésében, tesztelésében, illetve gyártásában, és külön öröm számunkra, hogy tavaly elértük az egymilliárd darab legyártott szenzort is. A sikerek hozzájárulnak ahhoz, hogy még nagyobb motivációval végezzük munkánkat – fogalmazott Mészáros András, a Continental veszprémi gyárának igazgatója.

– Rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy ilyen különleges elismerésben részesülhettünk a versenyen. Az elmúlt években budapesti egységünk háromszor vihette el a fődíjat, idén pedig jubileumi oklevelet vehettünk át – mindez kiváló visszajelzés egy független szakmai zsűritől arról, hogy jó úton járunk és folyamatosan fejlődünk. Budapesti gyárunk a Continental AG-n belül az egyik legnagyobb és leginnovatívabb ipar 4.0 mintagyár, ahol kollégáink segítségével elektromos vezérlőegységeket, meghajtó- és mechatronikai rendszereket, kijelzőket és infotainmentrendszereket gyártunk. Az, hogy ennyiszer tudtunk pályázni az Év gyára projektversenyen az elmúlt években, és sikerült számos díjjal hazatérnünk, a munkatársaink elkötelezettségének és kemény munkájának is köszönhető – tette hozzá Dapsy Zoltán, a Continental budapesti gyárának igazgatója.