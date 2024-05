Az ünnepségen Ferenczi Gábor elmondta, hogy az önkormányzat 2018-ban nyert forrást arra, hogy az egykori járási Berta-kórház mintegy hétezer négyzetméternyi épületét és az ahhoz tartozó egyhektáros területet újjáépítse.

– Először a főépület készült el, aztán annak folytatásában tavaly egy közösségi tér, idén pedig a két új háziorvosi rendelőt alakítottunk ki. Közben a parkosítást is elkezdtük, 2021-ben készült el a terület Miskei utcai részén a japánkert, majd kialakítottunk egy rózsakertet, magyar kertet székely kapuval, amely a park bejárata is egyben. Elkészült egy babajátszótér, de nagyon hiányzott a pavilon rendbe tétele. Több mint két évtizeden keresztül használhatatlan volt, de mivel nagyon rossz állapotban volt az építmény, leszedettük róla a régi cserepet az önkéntes tűzoltó egyesülettel. Idén jutottunk el oda, hogy már csak ez az egy építmény rendbe tétele hiányzott ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy rendezett körülmények fogadják azokat, akik a parkba látogatnak. Az önkormányzat a pavilon újjáépítésével Szabó Ádám devecseri vállalkozót, ácsmestert bízta meg, aki a munkát rendkívül jó minőségben készítette el. A lépcsőt a Városüzemeltetési Kft. munkatársai és Magyar Károly asztalosmester készítette. Bízom benne, hogy a pavilon a jövőben rendezvények megtartásánál fedett színpadként funkcionál, valamint a hétköznapokon pihenőhelynek használhatjuk. A helyszínen kerti bútorokat is elhelyezünk – mondta a polgármester.

Az avatás során Ferenczi Gábor, kisfia, Miron, Nyárs Hajnalka alpolgármester, valamint Rosta Zoltán önkormányzati képviselő együtt vágta át a nemzeti színű szalagot, azt követően a helyi óvodások és iskolások táncos, verses műsort adtak, majd közös táncra invitáltak mindenkit.