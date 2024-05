Az előadás címe: Befektetési piaci tendenciák. A beszélgetésben az MCC Közgazdasági Iskola Gazdaságpolitikai Műhelyének munkatársai vettek részt; a műhely vezetője Sebestyén Géza, akit a junior kutató, Richter Soma Patrik kérdezett. Hazánkban tavaly mindent összevetve 17,6 százalék volt az infláció, jogos a kérdés, hogy mi vezetett idáig.

Fotó: MCC

Nos, kijelenthető, hogy amíg például Amerikában négyszeresére nőtt a pénznyomtatási ütem, ez nálunk nem volt jellemző, annak ellenére sem, hogy Magyarországra is hatással voltak a világpiaci árváltozások, a háború, a szankciók, a rezsiárak mértéktelen megugrása, plusz az élelmiszerárakat jócskán megnyomta a 2022-ben bekövetkezett súlyos aszály. Az inflációt sem érzékeli mindenki ugyanúgy; aki nem vezet, nem költött sokkal többet benzinre, gázolajra, aki még a kedvezményes mennyiséget sem használta ki, kevésbé érzékelte az energiaár-robbanást.

Lehet azt mondani, hogy már Románia is megelőzött bennünket, de csak látszat, hogy a vásárlóerő-paritáson számított átlagbér ott magasabb, mert Magyarországon a munkaképes lakosság mintegy 80 százalékának van munkája, a versenytársnál ez a ráta 67 százalék. A román gazdaság sokkal jobban szét van szakadva, mint a magyar, ránk az igaz, hogy folyamatosan közeledünk Ausztriához – hangsúlyozta Sebestyén Géza, aki két komoly újítást is megemlített. Egyik az online árfigyelő rendszer, amely nagyon jól működik, és jó példaként említette a benzin árszintjének közelítését a régiós árhoz, mert időnként szükség van az állami beavatkozásra, nem szabad mindent a piacra bízni, ha a nagyvállalatoknak módjuk van visszaélni az erőfölénnyel.

Sok mindentől függ tehát, hogy hogyan értékeljük anyagi helyzetünket, meg az is, hogy mit érdemes tenni a javítás érdekében, például mibe érdemes befektetni. Ahogy hallottuk, nekünk, magyaroknak kiszámíthatóbb forintban gazdálkodni, hozamot pedig csak munkára fogott pénzzel lehet elérni. A babakötvény és a magyar állampapír például megbízható megoldás. AZt is megtudtuk, hogy Veszprém vármegyében a legnagyobb a régióban az állampapír-tulajdonosok aránya. A város és a megye különleges abban is, hogy magas a befektetési céllal vásárolt ingatlanok aránya is.

Macerásabb dolog részvényekbe fektetni, mert az infláció csökkenésével a részvénykamatok is csökkennek, a hozam érdekében állandóan figyelni kell, hogy mindig eredménnyel járjon a csere. Sebestyén Géza korábban tartott már Veszprémben bitcoinról szóló előadást. Ezúttal is megkérdezték, mi a véleménye róla mint befektetési lehetőségről. A vendég véleménye változatlan: a bitcoin ma is a legerősebb kriptovaluta, de mintha nem lennének működési törvényszerűségei, és fizetőeszközként sincs jövője. Röviden: továbbra sincsenek csodák.