A pályázati projekt megvalósulásával az iskolaépületeket a települési önkormányzat gazdaságosabban és fenntarthatóbban tudja majd üzemeltetni. A Kormány és az Európai Unió közös finanszírozásából származó, vissza nem térítendő mintegy 175 millió forintos támogatás felhasználása inspiráló lehet a helybeliek számára is. A tervek szerint a fejlesztés eredményeként modernizált iskola a szeptemberi becsengetésre külsőleg és belsőleg is megújulva várja majd a halimbai és a környező településeken élő gyermekeket.

Tavasszal megkezdődött a halimbai iskola épületek korszerűsítése

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Halimba településfejlesztési politikájának egyik legfőbb célkitűzése, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg, amelyeket hosszú távon zökkenőmentesen fenn tud tartani. A jelenleg mintegy 140 diákkal működő általános iskola energetikai korszerűsítése éppen ilyen beruházás, amely már régi álma a településvezetésnek. Voltak ugyan korábban kisebb-nagyobb beavatkozások, azonban összehangolt tervezésen alapuló, komplex fejlesztés megvalósítására csak nemrégiben tudott megfelelő forrást lehívni az önkormányzat. A beruházással az épületeket legtöbbet használó diákok és tanárok komfortérzete jelentősen javul majd a minőségibb szolgáltatások és élhetőbb körülmények megteremtése révén.

Az energetikai fejlesztés több területen is érinti a jelenleg gyenge energetikai besorolású és csak gazdaságtalanul üzemeltethető, felújítandó épületeket. A beruházásnak köszönhetően megvalósul mindhárom épület homlokzati falainak és tetőinek hőszigetelése, nyílászárócseréje. Így az állandó belső hőmérséklet fenntartásának energiaigénye minimalizálódik, vagyis az épület fenntartása jóval olcsóbbá válik.

A Széchenyi terv plusz program keretében megvalósuló komplex energetikai fejlesztés egyik törekvése a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében a helyben megtermelt energia bővítése, amely ezúttal újabb napelemek telepítésével valósul meg. Egy korábbi beruházás során az épületek kondenzációs gázkazánnal gyarapodtak, ám a hőleadók fejlesztése most oldódik meg. Az épületek helyiségeibe lokálisan is szabályozható radiátorok kerülnek. Az európai uniós támogatásból jut az épület akadálymentesítésére is, az önkormányzat továbbá elkötelezett a Helyi egyenlőségi programban elfogadott alapelvek érvényesítése mellett is.