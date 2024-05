Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány elnökének köszöntője után Navracsics Tibor Otthon vagy nyaraló? című előadásában kiemelte, a Balaton nyaralóhely és lakóhely legyen egyben, aminek alapja az összefogás. Szükséges még, hogy emberközpontú városok működjenek, vidéken színvonalas közszolgáltatásokat kínáljanak az embereknek. A miniszter a fejlesztéspolitikai célkitűzéseknél aláhúzta, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legélhetőbb tagállamainak egyike legyen.

A miniszter arról is beszélt, hogy a tavaly elfogadott területfejlesztési törvény az együttműködésre fókuszál, mely jellemezte a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programot is. Elmondta továbbá, a Balatont érintő fejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy a tónál és környékén élő emberek életkora Magyarországon a legmagasabbak között van. Ami az iskolázottságot illeti, a keleti medence helyzete kedvezőbb a nyugatinál. A diplomások aránya kapcsán Veszprém, Balatonfüred kedvezőbb, a többi közepes, a Marcali járás rossz helyzetben van, a foglalkoztatás terén a járások az országos átlagot képviselik. A Balatonnál több helyen jellemző az is, hogy elköltözik a lakosság, kivétel a Balatonalmádi járás, ahol a bevándorlás jellemző. A magas balatoni ingatlanárak miatt a fiatalok nem tudnak ingatlant venni, gyakran az örökölt házat eladják. – A Balatonra mint ökológia rendszerre, vagyontárgyra és lakóhelyre kell tekinteni, így lehetséges a régió látványos fejlesztése – mondta a miniszter.