Az elmúlt évtizedek balatoni tapasztalatai azt mutatják, hogy egy-egy világverseny idején hétköznapokon 20–40 százalékkal, de hétvégéken akár 150 százalékkal is megnőhet a balatoni éttermekben, sörözőkben megforduló vendégek száma. – Mindenféle kutatás, statisztikai vizsgálat nélkül érzékelik ezt a helyi vállalkozók is. Ez az oka annak, hogy idén komolyabb fejlesztéseket is végrehajtottak a helyi vállalkozók. Ennek köszönhetően több száz helyen élőben nézhetik az Eb-közvetítéseket a turisták. Sok sörözőbe új televíziókat, kivetítőket vásároltak. Több tulajdonos azt is jelezte, hogy az átlagnál nagyobb sörfogyasztásra számít, ezért a forgalmazóktól az átlagos hónapoknál nagyobb kontingenst rendeltek a különböző sörfajtákból – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke

Fotó: Balatoni Turizmus Szövetség

Ami a Balatonon zajlik, az történik Párizsban és Londonban is

– A balatoni vendéglátók tapasztalatait megerősítik a nemzetközi kutatások is. A 2018-as labdarúgó-világbajnokság alatt a franciák körülbelül negyede nyilatkozott úgy, hogy a szokásosnál több aperitifet és sört fogyasztott, és az emberek több mint 20 százaléka evett több pizzát. Az élő sport értéke a brit kocsmákban és bárokban című kutatás pedig kimutatta, hogy a sportrajongók 89 százaléka nagyobb valószínűséggel keres fel egy helyszínt, ha tudja, hogy sportközvetítések is lesznek a kocsmában. A sportrajongók 87 százaléka a szokásosnál tovább marad kedvenc sörözőjében amikor egy élő közvetítést is nézhet a helyszínen. Ezzel párhuzamosan többet is költ ott – idézi a statisztikai adatokat Fekete Tamás.

Kellene egy balatoni sörtérkép

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója mindezekhez hozzátette: a magyarok sörfogyasztása évente 5,4–6 millió hektoliter között mozog. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a sörfogyasztás megugrik a sportközvetítések idején. Sok rajongó számára egyszerűen összetartozik a futball és a sör. A sörreklám pedig mindenütt jelen van a futball körül. Az idei Eb egyik fő szponzora a Bitburger sörmárka. A német gyártó nem véletlenül támogatja ezt a sporteseményt, hiszen már a mérkőzéseken is komoly bevételre tehet szert. A hírek szerint a legutóbbi, 2018-as világbajnokság alkalmával a stadionokban, 545 770 475 korsó sört adtak el. Az idei év szponzora is hasonló volumenre számít. Éskovács szerint a hazai turisztikai régiók jobban is kihasználhatnák a sportközvetítésekben rejlő lehetőségeket, ha a helyi szervezetek és a vállalkozók összefognának és közösen kommunikálnák, hogy hol és milyen körülmények között lehet sporteseményeket nézni. Jó példák erre már vannak, néhány éve Bükfürdőn adták ki azt a sörtérképet, amely a helyi kerthelyiségeket mutatta be. A térkép segítségével könnyen be lehetett járni a helyi sörözőket, amelyek kedvezményeket is adtak a sör árából azoknak, akik a térkép segítségével találtak rájuk.