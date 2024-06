A június 18-án meghozott döntést értetlenül fogadták a Badacsonyi borvidék borászai, szakmai szervezetei, ezért a döntés felülvizsgálatát és megváltoztatását kérik.

Navracsics Tibor (középen) elhibázottnak tartja a Hungarikum Bizottság Badacsony kéknyelű borával kapcsolatos döntését, a szakma képviseletében megjelent Benczik Zsolttal (balról), Borbély Tamással, Éliás Csabával és Szőke Barnával együtt

Fotó: Szijártó János / Napló

A szerdai sajtótájékoztatón Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője is kiállt a badacsonyi kéknyelű hungarikummá nyilvánítása mellett. – Nemcsak elhibázottnak tartjuk az ezzel kapcsolatos döntést, hanem érthetetlennek is. Badacsony a magyar kultúrtörténet meghatározó szereplője, és nem csak a táj szépségéből adódóan. Az itt élőknek a kéknyelű egyfajta önazonosságot is jelent, s úgy gondolom, a Badacsonyi borvidék legalább annyi jogot érdemel, mint hazánk más borvidékei. Természetesen nem más jogait akarjuk elvitatni, csupán a sajátunkat kérjük számon. A badacsonyi kéknyelű számunkra már most is hungarikum, s azt szeretnénk, ha ezt a Hungarikum Bizottság az egri bikavérhez vagy a tokaji aszúhoz hasonlóan önállóan is elismerné. Ezzel olyan jóvátételt hajthat végre a bizottság, amelyet Badacsony az elmúlt évszázadok alapján is megérdemelne – hangsúlyozta a miniszter.

Éliás Csaba (jobbra) azt hangsúlyozta, hogy a kéknyelű egy olyan szőlőfajta, amely csak Magyarországon, szinte kizárólag a Badacsonyi borvidéken terem és minden hungarikummal kapcsolatban támasztott elvárásnak megfelel

Fotó: Szijártó János / Napló

Az előzményeket és a jelenlegi helyzetet Éliás Csaba, a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnöke ismertette. Mint elmondta az előterjesztés készítésekor és beadásakor meg sem fordult a fejükben az, hogy a badacsonyi kéknyelű nem kapja meg a hungarikumstátuszt. Azt szerették volna, ha a Kéknyelű Virágzás Ünnepén hirdethetik ki az ezzel kapcsolatos hírt. Ám másként alakultak a dolgok és a helyiek nagy meglepetésére a bizottság nem támogatta a kezdeményezést. Annak ellenére, hogy a kéknyelű egy olyan szőlőfajta, amely csak Magyarországon és szinte kizárólag a badacsonyi borvidéken terem, ráadásul ezen kívül is megfelel minden elvárásnak, amely a hungarikummá nyilvánításra vonatkozik. A sajtótájékoztatón Navracsics Tibor és Éliás Csaba mellett részt vett Borbély Tamás, a Badacsony Hegyközség elnöke, Szőke Barna, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet, Badacsonyi Kutatóállomás igazgatója és Benczik Zsolt, a Badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend elnöke. Mint elhangzott, mindannyian bíznak abban, hogy a Hungarikum Bizottság megváltoztatja döntését.