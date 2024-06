– A bogyók héja kezd elviaszosodni, s ennek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell védekezni ellene. A lisztharmat veszélye továbbra is fennáll, így kontakt vagy felszívódó készítményekkel szükséges gondoskodni a megelőzésről – közölte Németh Csaba, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutatóállomása kutatási munkatársa.

Földi István atya megáldotta a szőlőt a bő termés érdekében a napokban, ám az előrejelzések alapján úgy tűnik, egyéb védelemre is szükségük lesz az ültetvényeknek

Badacsonyban a késői érésű fajták fürtjei a fürtzáródás előtti, valamint fürtzáródásban, míg a középérésű fajták fürtjei fürtzáródásban vannak. A korai fajták bogyói zsendülés kezdetén állnak, a kékszőlő-fajták színesednek. A peronoszpóra lassan már csak a lombozatot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak sincs már sok ideje hátra ahhoz, hogy a fürtöket megfertőzze. Néhány hét múlva már csak a lombot tudja károsítani, de addig még meglepetéseket is okozhat.

Ami a megelőzést illeti, peronoszpóra esetében kontakt vagy még felszívódó készítmények alkalmazását javasolja Németh Csaba. Szürkerothadás ellen a műszerek jelzése alapján nem szükséges a védekezés, de a záródó fajták esetében preventíven indokolt, ahogy a feketerothadás esetében is. Fontos tudni, hogy 25 Celsius-fok felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak.

A megfelelő megelőző védelem fontos része a növényvédelmi fordulók betartása, valamint a zöldmunkák időbeni elvégzése. A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban, így törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazításra, valamint a csonkázás elvégzésére, és a gyomirtás sem maradhat el. Az ültetvényekben megjelent tápanyaghiány (vas-, cink-, bórhiány) tüneteinek megelőzésére és „gyógyítására" levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszintű lombkezelés (levéltrágya) javasolt.

– Az amerikai szőlőkabóca és a potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlenül a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Badacsonyban az amerikai szőlőkabóca L4-L5-ös lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák most érték el a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk. A kabócák elleni védelem kötelező, nem egyéni, hanem közös érdek – hívta fel a figyelmet a veszélyre Németh Csaba.