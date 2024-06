Be kell tartani a jogszabályokat 56 perce

Hamis terméket az interneten sem lehet árulni

Sokan még mindig azt hiszik, hogy az interneten sokkal megengedőbbek a törvények, és azok kijátszására is jobbak a lehetőségek, mint a való életben. Ez azonban nem igaz, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai immár sokadik alkalommal bizonyítják be, hogy az internetes kereskedelem csatornáin ugyanúgy be kell tartani a jogszabályokat, mint más adásvételeknél.

Szijártó János Szijártó János

Amint azt a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság legutóbbi közleményében ismételten, már sokadszor kiemeli, a világhálón történő eladásokra is vonatkoznak a számlaadás szabályai és a hamis termék forgalmazásának tilalma is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai ezeket az internetes adásvételeket is figyelemmel kísérik, és kiszűrik azokat az üzletszerűen árusítókat, akik megsértik a jogszabályokat. Ezúttal hamis autódiagnosztikai termékekre bukkantak a revizorok. Az ellenőrök egy internetes oldal hirdetéseit elemezve választották ki azt az eladót, aki gépjármű-diagnosztikai eszközöket árult, feltételezhetően hamis árucikkeket. A revizorok a honlapon indítottak rendelést, és a termék átadásának részleteit is egyeztették. A helyszíni vizsgálat biztosítására az akcióhoz csatlakoztak a bevetési igazgatóság járőrei is, míg a Járműipari Forgalmazók Szellemitulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének munkatársa szakértőként vett részt az ellenőrzésben. Az előre egyeztetett helyszínen létrejött az adásvétel, a revizorok a gépjármű-diagnosztikai készlet megvásárlásáról sem nyugtát, sem számlát nem kaptak. A NAV munkatársai ezután megkezdték a helyszíni ellenőrzést. Az eladó hirdetései, a helyszínen tapasztalt körülmények alapján megállapítható volt, hogy az adózó gazdasági tevékenységet végez, ehhez azonban nem váltott ki adószámot. Az ellenőrök ennek elmulasztása miatt eljárást indítottak, a bevetési igazgatóság járőrei pedig lefoglalták a diagnosztikai eszközt és a hozzá tartozó szoftvereket. A szakértő véleménye szerint az eladásra kínált áru hamisítvány volt, ezért az ügyben szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt büntetőeljárás is indult.

