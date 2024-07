A vetésterületek csökkenő tendenciáját mennyiség tekintetében több növényfajnál is részben kompenzálták a viszonylag kedvező hozamok, kivétel ez alól az őszi káposztarepce. Az információk alapján a nyári aratású növények tekintetében az ország ellátása biztosított, és jelentős, több millió tonnás exportárualap is képződött.

Befejeződött a nyári aratás, az idei termés nagy része már a tárolókban van

Fotó: Szijártó János / Napló

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján az őszi búza aratása gyakorlatilag lezárult, mindössze néhány kisebb terület van még hátra. Az idei 864,5 ezer hektáros területen az országos termésátlag hektáronként 5,8 tonna körül alakult. Ez az érték kismértékben meghaladja a tavalyi és az elmúlt öt év termésátlagait. A legmagasabb átlagokat (6,8 t/ha) Baranya, Tolna és Vas vármegyéből jelentették, a legalacsonyabbakat (5 t/ha körül) Pest, Nógrád és Bács-Kiskun vármegyéből. A hektáronkénti hozamok és a terület alapján idén összesen közel 5 millió tonnás búzatermés alakult ki, ami bőven fedezi a 3 millió tonna körüli éves hazai felhasználást. Az étkezési minőségű kategóriába sorolható termés is elegendő az 1,1 millió tonna körüli hazai éves őrlési szükséglet kielégítésére.

Az őszi árpa betakarítása fejeződött be legkorábban. A korábbi évekhez képest alacsonyabb – 260 ezer hektáros – területen országosan 5,7 t/ha-os hozam alakult ki, ami 3,7 százalékkal magasabb a tavalyi értéknél, és lényegében megegyezik az elmúlt öt év átlagával. Az összes ősziárpa-termés megközelíti az 1,5 millió tonnát, ami bőven fedezi az éves 1 millió tonnás hazai felhasználást.

A tavaszi árpa, rozs, zab és tritikálé betakarítása is csaknem a végéhez ért. A véglegesnek tekinthető adatok alapján a rozsnál 2,9 t/ha, a tavaszi árpánál 4,7 t/ha, a tritikálénál 4,3 t/ha, a zabnál pedig 3 t/ha a termésátlag, amelyek nagyrészt megfelelnek az elmúlt évek átlagos értékeinek.

Az idei nyári aratás jó ütemben haladt, és a korábbi évekkel összevetve átlagos eredménnyel zárult

Fotó: Szijártó János / Napló

Ami Veszprém vármegyét illeti, elmondható, hogy a nyári betakarítási munkák rendben lezajlottak, említésre méltó rendkívüli esemény nélkül. Az átvevőhelyek rendben működtek, folyamatos volt a munka. Erről Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém vármegyei elnöke tájékoztatta lapunkat. Összegzése szerint a repce volt az idei év nagy csalódása és egyben vesztese is, várhatóan jelentős mértékben csökken majd a vetési kedv. Bár alapvetően most elég jó az ára, de ez inkább a kevés árualaphoz köthető (tonnánként 185–187 ezer forint). A búza végül hektáronként 5,5 tonna körül teljesített a vármegyében, a mennyisége közepes és a minősége sem kiemelkedő. Az őszi árpa közepes eredménye mellé gyenge minőség társult. A sörárpa viszont jó áron megy, minőség függvényében tonnánként 68–72 ezer forintot fizetnek érte.

Sövényházi Balázs szólt az egyre komolyabb károkkal fenyegető aszályról is. Mint mondta, az aszály, a forróság miatt a gazdák a vállalt másodvetéseket még nem vetették el, illetve nem tudták elvetni, valahol pedig már nem is érdemes, mert szinte esélytelen a kelés. Néhány helyen, főként a Pápai járásban már silóztak be „megsült", illetve nagyon felszáradt kukoricákat. A napraforgó eddig még jól tűrte a forróságot, de gyengébb területeken már prognosztizálható a terméskiesés és az aszálykár. Veszprém vármegyében a főként repce helyett vetett szóják többségében még elég jól bírják a forróságot, de ahol már fogyóban van a talajban lévő víz, ott ez a növény is lankad.