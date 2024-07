Könnyebbé tette az adózást, csökkentette az adminisztrációt, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendelkezésre álló adatok megismerhetőségének biztosításával az eÁFA-t használóknál még az ellenőrzés valószínűségét is csökkentheti. A Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság tájékoztatása szerint a NAV most két újabb videóval segíti a vállalkozásokat a webes felület használatában. Ezzel együtt azt is megtudtuk, hogy egyre népszerűbb az eÁFA-rendszer, amelyet január óta eddig már több mint 70 ezer adózó használt. A webes felületre pedig több mint 248 ezer alkalommal léptek be.