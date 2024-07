Böröndy Tamás, a Tourinform iroda vezetője elmondta, hogy július elsejétől elkezdődött a nyári főszezon Tapolcán. Az iroda a segítőknek köszönhetően szinte bűnmegelőzési minicentrum lesz.

Szinte bűnmegelőzési minicentrum lesz a helyi Tourinform iroda a segítőknek köszönhetően. A képen Molnár András őrnagy igazítja el a rendészeti tanulókat

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

– Az előző éveknek megfelelően ismét helyi fiatalok segítenek abban, hogy a városba érkező turistáknak információt nyújtsanak a tavasbarlang környékén. Immár harmadik éve, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság dolgozói megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, segítik munkánkat, ennek nagyon örülünk. Köszönjük Molnár András őrnagynak, hogy személyesen jelen vannak. Tavaly szükség volt a munkájukra, bízunk benne, hogy idén is segítséget tudnak nyújtani a hozzánk érkezőknek – mondta Böröndy Tamás. Hozzátette, hogy egyre élénkebb az érdeklődés a város iránt, a turisztikai előrejelzések szerint az idei nyár a tavalyinál is erősebb lesz ilyen szempontból. Nagyon sokan érkeznek külföldről is, ezt már júniusban is érzékelték a Tourinform irodában dolgozók, akik azon vannak, hogy a vendégek minél több élménnyel tárjenek haza Tapolcáról. Az iroda az ország 11 turisztikai területéről biztosít kiadványokat, információkat az érdeklődőknek, így a helyi, utazni vágyó lakosoknak is érdemes betérniük. Azt ugyancsak megtudtuk, hogy tavaly több alkalommal segítettek az iroda munkatársai például elveszett iratok, telefon miatt, de többen a rendőrség épülete helyett az irodához fordultak egyéb okok miatt is.

Molnár András rendőr őrnagy megköszönte a Tapolcai Rendőrkapitányság nevében is a lehetőséget, hogy a Tourinform iroda bázisul szolgálhat és bűnmegelőzési minicentrumot üzemeltethetnek ott július elsejétől augusztus huszadikáig.

Információt és segítséget nyújtanak

– Arra összpontosítunk, hogy a nagyszámú idelátogató megfelelő információt kapjon jogi problémájával kapcsolatban. Adott esetben segítséget tudunk nyújtani. Bővült a palettánk, már nem csak a két diákjárőr, diáktolmács kollégánkkal látjuk el a szolgálatokat, hanem az iskolaőrség két tagja a nyári gyakorlat keretében ugyancsak a területen van a bűnmegelőzés érdekében. A helyi Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium technikumot végző rendészeti tanulói ugyancsak nyári gyakorlaton vannak velünk, így a város biztonságát nagyobb lefedettséggel szavatoljuk. Célunk, hogy mindenki látható, elérhető legyen, folyamatosan biztosítson információt a rendőrkapitányság nevében.