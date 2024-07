A Michelin Guide ajánlását ez idáig elnyert hazai hotelek között található a Hotel Vinifera Wine & Spa és a LUA Resort.

A júniusi négy új minősítéssel együtt már huszonöt magyar szálláshely került be a világszerte ismert Michelin Guide által ajánlott szálláshelyek közé. A világ vezető étteremkalauza ez év áprilisában jelentette be, hogy a vendéglátóhelyek mellett megkezdi a hotelek titkos minősítését is, jelenleg máris világszerte 5000 szálláshelyet ajánl az utazók figyelmébe. Az új magyarországi minősítéseknek is köszönhetően pedig a nemzetközi kiadványban Magyarországot immár tíz olyan, a Michelin által ajánlott hotel is képviseli, amelyben Michelin-ajánlást vagy Michelin-csillagot elnyert étterem várja vendégeit.

A legkiválóbb hotelek az éttermi csillagokhoz hasonló Michelin-kulcsokat is kaphatnak

A Michelin Guide négy éve ismeri el a kiemelkedő szálláshelyeket ajánlással, 2024-től viszont a legkiválóbb hotelek az éttermi csillagokhoz hasonló Michelin-kulcsokat is kaphatnak. Az újítás célja, hogy ezzel teljes utazási élményt nyújthasson azoknak, akik a világszerte ismert kalauzt vagy a mobilapplikációt használják. Jelenleg a gasztro- és immáron szálláshelykalauz világszerte több mint 5000 olyan szállodát ajánl, amelyek építészeti megoldásaikat, szolgáltatásaikat és karakterüket tekintve is kiemelkednek a piaci kínálatból. Ezt a kulcsot ugyanakkor csak azok a szállodák kaphatják meg, amelyek előtte már elnyerték az említett ajánlást. Ezért is jelentős, hogy immár 25 hazai szálloda érte el ezt a minősítést. Közülük pedig négy, az Andrássy Kúria, a Platán Udvarház, az Avalon Resort & Spa és a Tokaj Minaro júniusban került fel az ajánlott hotelek közé. Az ugyanakkor nem tudható, hogy bővül-e a lista, és amennyiben igen, mikor, mivel a szálláshelyek minősítését az éttermekhez hasonlóan titokban végzik.

– A magyar szálláshely-szolgáltatás dinamikus fejlődése és a magas minőségű szolgáltatások előretörése nagymértékben járul hozzá ahhoz, hogy a gasztronómiai világtérkép mellett Magyarország immár a magas minőségű szolgáltatásokat kereső turisták úti céljai között is egyre hangsúlyosabban jelenik meg, emelte ki Könnyid László, az MTÜ vezérigazgatója az új ajánlások kapcsán. Az elmúlt évek gasztronómiai forradalmának köszönhetően hazánk vendéglátóhelyei is nagy sikerrel szerepelnek a Michelin Guide kiadványában. Tavaly minden korábbinál több, országszerte összesen 73 étterem került be a francia kalauz magyarországi ajánlójába, amelyben hazánkat így két két Michelin-csillagos, hét egy Michelin-csillagos, hét Bib Gourmand, valamint további, összesen 57 Michelin-ajánlott étterem képviseli. Országszerte jelenleg tíz olyan Michelin-ajánlást elnyert hotel is várja vendégeit, amelyekben Michelin-ajánlott vagy Michelin-csillagos étterem üzemel.