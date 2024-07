Kiemelték, kétszámjegyű bővülés következett be a szálláshelyek forgalmában és bevételeiben is.

Az NGM felidézte: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2024 májusában országszerte több mint 1,6 millió vendég több mint 3,7 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ezzel mind a vendégek mind a vendégéjszakák száma jelentősen túlszárnyalta a tavaly ilyenkori értékeket.

Az utolsó tavaszi hónap 1,6 milliós vendégszáma összességében 18 százalékkal haladta meg a 2023. májusit, ráadásul a vendégek több mint fele belföldi vendég volt.

A hazai szálláshelyeken regisztrált több mint 3,7 millió vendégéjszaka, 13 százalékkal múlta felül a tavaly májusit. Ebből közel 2 millió külföldi vendégéjszaka volt, ami megközelítőleg 21 százalékos növekedést jelent a tavalyi értékhez képest és egyértelműen jelzi a hazánk iránti külföldi turisztikai érdeklődés erősödését.

Az ország teljes szálláshely-forgalmának 61,2 százalékát, közel 2,3 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ami megközelítőleg 9 százalékkal volt több, mint egy éve ilyenkor. Az adatok a vidéki turisztikai célpontok iránti növekvő érdeklődést, valamint az országszerte megvalósított turisztikai célú fejlesztések, turizmust segítő kormányzati programok eredményességét tükrözik - hangsúlyozta az NGM.

A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák kétharmadát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek, míg a fővárosban a nemzetközi vendégforgalom aránya volt igazán jelentős, elérte a 85,6 százalékot. Májusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 12,5 százalékot ért el a vendégéjszakák számának növekedése.

A szálláshelyek országszerte 88 milliárd forint bevételt könyvelhettek el májusban, amely kimagasló, több mint 20 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Emellett a vendéglátóhelyeken összesen közel 180 milliárd forint bevétel keletkezett 2024 májusában. Ez szintén jelentős, 12 százalékot meghaladó bővülést jelent a tavalyi év ötödik hónapjához képest, míg a 2019-es korábbi rekordév májusához viszonyítva a vendéglátóhelyek bevétele közel duplájára nőtt.

Az NGM úgy ítélte meg, hogy erőteljes a turizmus idei egész évi teljesítménye is, az év első öt hónapjában több mint 5,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, számuk 13,4 százalékkal volt több tavalyhoz képest.

Az ezalatt az idő alatt regisztrált 13,7 milliós vendégéjszaka-forgalom pedig több mint 9 százalékkal múlja felül a tavaly január-májusit, ebből több mint 7,9 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A vidéken eltöltött vendégéjszakák több mint kétharmadát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek.

A minisztérium elemzése hangsúlyozta: a turizmus a magyar gazdaság stratégiai fontosságú húzóágazata, amely folyamatosan bővül: egyre több külföldi vendég előtt válnak ismertté hazánk szépségei, és egyre több kikapcsolódni vágyó magyar család tud elutazni.

A turizmus Magyarország GDP-jének több mint 10 százalékát biztosítja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer embernek biztosít megélhetést. A turisztikai fogyasztás dinamikus bővülése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy 2024-ben a kormány újraindítsa, 2025-ben pedig tovább emelje a gazdasági növekedés ütemét. A kormány célja, hogy tovább növelje az ágazat teljesítményét, amelynek érdekében 15 milliárd forintból indított ágazati programokat. Ennek részként 13 milliárd forint áll rendelkezésre a vendéglátóhelyek fejlesztésére, a programban résztvevő vendéglátóhelyek 1 millió forintos támogatásból valósíthatnak meg színvonalemelő, versenyképességet javító beruházásokat. Emellett a kormány 1-1 milliárd forintot fordít a Tourinform irodák korszerűsítésére, valamint a Muzsikáló Magyarország 2024 programra, amely újra színvonalas élőzenével töltheti meg a vendéglők teraszait - emlékeztetett az NGM.