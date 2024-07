Erről ad tájékoztatást a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság legutóbbi közleménye. A NAV folyamatosan dolgozik a 2024. január 1-jén indult eÁFA rendszer finomhangolásán, és most a működésének második mérföldkövéhez érkezett: az alapbevallásokon túl már az eÁFA rendszerben benyújtott bevallások önellenőrzése – valamint helyesbítése, illetve javítása – is lehetséges. Az eÁFA rendszer a webes felületen és gép–gép kapcsolaton keresztül is elérhető a felhasználóknak. Az alacsonyabb bizonylatszámmal rendelkező, belföldi ügyletekben érintett adózóknak a webes megoldás tekinthető ideálisnak, de ők is használhatnak gép–gép kapcsolatot. A gépi interfész használata a nagyobb bizonylatszámmal és bonyolultabb adózási döntésekkel érintett gazdálkodóknak ajánlott, mivel így a saját vállalati rendszerükben érhetik el a NAV-nál meglévő, tranzakcióalapú adatokat – online számlaadatok, online pénztárgépi adatok, import áfaadatok. Ezáltal saját rendszerükön belül kontrollálhatják a kész áfaanalitikát, adhatják be az áfabevallást és már az önellenőrzést is.

A gép–gép kapcsolatot választó gazdálkodóknak kedvezmények is járnak. Így, ha az önellenőrzést a gépi interfészes bevallás benyújtásától, de legkésőbb a bevallás esedékességétől számított tizenöt napon belül nyújtják be, nem kell önellenőrzési pótlékot fizetniük. Ezenkívül a megbízható minősítésű adózók áfabevallását az esedékességétől számított tizenöt napig csak akkor ellenőrizheti a NAV, ha súlyos szabálytalanságok feltételezhetők.