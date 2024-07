A Balatoni Kör idén tizedszer hirdette meg Európa máig egyetlen strandételversenyét, melyre rekordszámú, 40 nevezés érkezett. Az Év strandétele díjat a balatonlellei Mesés BBQ & Grillbisztró báránnyal töltött szőlőleveles káposztája nyerte, mely hidegen tálalva igazi nyári különlegesség. A darált bárányhúst rozmaringos zöldbúzatörettel fermentált szőlőlevélbe töltve helyezik a szintén fermentált póréhagymás hideg káposztára házi málnaecetes lila hagymával. Büfé kategóriában a pálmát Alsóörsről az Oliva strandbüfé vitte el. Az erős lángos mezőnyben sikerült egy újítással előrukkolniuk: a pirított pisztácia nemcsak a bazsalikomos pesztót teszi különlegessé, hanem a lángos tésztájába is belekeverik. Koktélparadicsommal, parmezánforgáccsal válik teljessé az ízek és a látvány harmóniája.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Idén új versenykategória volt az Év stranddesszertje: a Tiki Beach bisztró szezonális gyümölcsökkel koronázott tarhonyapudingja a legismertebb ázsiai desszertből varázsolt igazi balatoni beach foodot Zamárdiban azzal, hogy a tapiókagyöngy helyett tarhonyát főznek vaníliás, cukros tejben. Narancs-, lime- és citromízesítéssel, sárgakrémmel pudingosítják, majd hidegen tálalják a szezonális gyümölcspürével, friss gyümölcsökkel, mentalevéllel. Krémességét a tarhonya még izgalmasabbá teszi. Vega különdíjat a badacsonyörsi Vánkos faszénen, tisztított vajjal grillezett patisszonja kapott. Égetett citrom levével, saját készítésű sárgaborsó misóval készült vajas kukoricahabbal. Füstölt paprikaolaj és házi magropogós mellé fermentált szőlőszemekkel és tetején sümegi parmezán jellegű sajtforgáccsal kerül tányérra. Napsárga színét és különleges ízvilágát a kukoricahab adja meg. Az Év felfedezettje idén a Siófok-szabadifürdői Julcsi kalácsoda lett, akik a szokásos édes kürtőskalácsot rengeteg helyi málnával spékelték meg. A sós kürtősben is egyedit alkottak azzal, hogy a sajtot nem töltelékként vagy feltétként adták hozzá, hanem baconnel vagy anélkül pirítják össze a sós tésztából készített kaláccsal.

Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája kiemelte, ez a verseny a strandgasztronómia máig egyetlen szakmai megmérettetése Európában. – Idén minden korábbinál erősebb mezőnyből kellett kiválasztani a továbbjutókat, közülük is a legjobbakat. Bisztró kategóriában volt a legnagyobb verseny. Szerencsére vannak, akik a vendéglátás egyre keményebb kihívásai közt is azt az utat választják, hogy még kreatívabbak tudnak lenni, és nem a könnyebb úton járnak. Ők képviselik a megújulást, ami a balatoni strandgasztronómia fő erénye. A minőségi balatoni vendéglátást ma nem túlárazás, hanem az egyre keményebb árverseny jellemzi, melyben az alapanyagárak inflációját sem tudják teljesen beépíteni áraikba a vendéglátóhelyek – fogalmazott Kardos Gábor. Külön kitért arra, hogy példátlan verseny van az árakban is. – Jó árat csak úgy tudnak tartani az igényesebb helyek, ha értéktöbbletet kínálnak azzal, hogy még jobbat nyújtanak minden téren. Fontos, hogy ne hasonlítsuk össze az almát a körtével. A balatoni vendéglátásról hatvan éve él az olcsó nyaralás képe, amihez képest minden drágának tűnhet. Eközben másfélszeres áron adnak például az Adriánál fagylaltot, és drágábbak az éttermek is – emelte ki.