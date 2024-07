Nem az-e a gondjuk inkább, hogy megváltozott a turisták viselkedése, ami már zavarja az életüket? – A turizmus a megfelelő szabályokkal pozitív dolog, amelyik pénzt hoz a városnak, az országnak – mondja Kiss Róbert Richárd. Az utazó élményekre vágyik, olyanokra, amit otthon el tud mesélni, a rekreációtól a kulturális vagy gasztronómiai kínálatig. Ám változtak, növekedtek az igények. Ma már egy kemping nem sátortábor, mint volt harminc éve, hanem jól felszerelt szálláshely, amelyik még kulturális programot, koncerteket is kínál. Egy háromcsillagos szálloda is elképzelhetetlen ma már légkondicionáló nélkül. Az internet lehetővé teszi a választást, az emberek maguk is ki tudják találni, hová menjenek, merre találnak maguknak érdekeset, szépet. És tény, hogy egészen másként viselkedik egy harminc év feletti házaspár, mint aki legénybúcsúra érkezik. A kulturált viselkedés azonban nem pénzkérdés. Minél nagyobb a tömeg, annál több benne a problémás ember, aki hangoskodik, kiabál. A helyieket alapvetően három dolog zavarja: felmennek az árak a boltokban, kávézókban, drágábbak lesznek az ingatlanok, és a tömeg miatt nehezebbé válik a helyi közlekedés. Velence keskeny utcáin ma már valóban nehéz elférni. Ezért terjed tehát az ellenállás Velencében, Dubrovnikban vagy Barcelonában.

Mi a megoldás? Hiszen sem a helyieknek, sem a turistáknak nem érdekük, hogy egy-egy népszerű úti cél elviselhetetlenül zsúfolttá és pihenésre alkalmatlanná váljon. Mindenhol be kell vezetni a belépőt, mint Velencében? Kiss Róbert Richárd azt mondja, Thaiföldön például már kitalálták a pihentetést, és újabb hajó is csak akkor köthet ki egy-egy szigeten, ha a másik már visszaindult. Előbb-utóbb mindenki meg fogja találni a megoldást. Velencében a belépő bevezetése óta is nőtt a turisták száma, csak nem húsz, hanem hat-hét százalékkal. Vagy egy ötlet: a budai várban a Dísz téren a turistabuszok miatt nagy a zaj, ez zavarja a lakókat. Az önkormányzat bevezetheti, hogy minden utas, aki busszal akar érkezni, fizessen tíz eurót, ha nem fizet, menjen fel gyalog. A kényelmes utasok bevételt hoznak a kerületnek, ezáltal a helyieknek is. Ha visszatartó erőnek kevés a tíz euró, akkor emeljenek tovább, és adjanak ebből a pénzből kárpótlásul az elégedetlen lakóknak. Akkor meg fognak nyugodni. Tehát olyan lehetőségeket kell találni, amelyekkel mindenki jól jár. Ez lehet a megoldás.