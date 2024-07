Kedvenc piaci árusaim télen-nyáron, hóban-fagyban, kánikulában is kitartanak. Ez utóbbi jött el a napokban, de olyan erővel, amit sejtettünk, de nem vártunk. Napközben 38–40 fok, reggel ,,csak" 30 körül mozog a hőmérő higanyszála. Mindegy, hogy milyen idő van, csak legyen vevő! – mondja egyikük. Képzeljék el ezt most betonon, sátor alatt. Mint egy légiós kiképzés. Ha ehhez jön még olyan vevő, aki 200 forintért – igen kétszáz – akar ruhát venni, mert Várpalotán annyi, akkor bizony felforr az ember agya.

Friss zöldség és gyümölcs a veszprémi piacon Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Bent, a csarnokban körbenézve kiderül: a fehér húsú őszibarack 880 és 1380 forint, a citrom 1280. A kajszi 1380, a burgonya 350, a karfiol 980 forint. Sárgarépát százért, görögdinnyét 480-ért, míg burgonyát 400 forintért látni. Egy sorral odébb a vöröshagyma 380, a lila káposzta 680, a lila hagyma pedig 880 forint. De van hibás alma is. Igen, nem elírás, hibás alma, aminek az ára 280 forint. Gondolom, sütibe a legjobb. A vonzó, mézédesnek látszó kukoricacsövek darabja 200 forintnál startol, szép a szilva, és az őszibarack is. A burgonya itt is 400, a sárgabarack pedig 1200 forint.

A kukorica ára 200 forintnál kezdődik a veszprémi piacon Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

A parkoló tele, egy-egy nagy német SUV állja el az utat, nem kis bosszúságot okozva. A talponállóknál be-becsúszik a ,,tüske" és a hideg fröccs. Egy nagyi vizes zsebkendőt terít a nyakára, miközben megáll szusszanni.

30 fok reggel – és hol van még a vége?