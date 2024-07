Hosszan sorolhatnánk a díjakat



Sorolhatnánk még hosszasan a borversenyeken elért díjakat, de az sem kevésbé fontos, hogy Gábor immáron negyedszer nyerte el az Év Fiatal Borásza Díjat a Szent Orbán-napi hegyközségi borversenyen elért eredmény alapján.

– A díjra a szüleim talán nálam is büszkébbek. Sokat tanultam tőlük, ma is együtt dolgozunk. Számomra minden borunk nagyon kedves, hiszen mindegyik mögött rengeteg munkánk van. Ha ki kell emelni egyet, az talán a 2021-es hordóban érlelt olaszrizling lehet. Ez a bor a londoni Decanter World Wine Awards versenyen ezüst-, egy berlini megmérettetésen aranyérmet kapott. A Magyar Tudományos Akadémia borává választották idén, és még további három díjat kapott. A következő évjárata ugyanilyen szép lett.

Az olaszrizling rendkívül népszerű és sokszínű. Készülhet belőle reduktív gyümölcsös bor, de hordós is, és késői szüretelésű ugyancsak – vallja Gábor, aki szerint a borászszakma népszerűbb már, mint 10-15 éve volt. Sőt, divatszakma lett. – Én ebben nőttem fel, beleszerettem. Talán akkor kezdődött, amikor még alig tudtam járni, és édesapám ráültetett a traktorra. Az nagyon megtetszett, akárcsak a miliő. A nyári szüneteket iskolás koromban itt töltöttem a szőlőben, és már akkor érdeklődtem a gépek működése iránt is. Műszaki beállítottságú vagyok amellett, hogy érdekel a szőlő és a borok világa. A gépeket szerelem, ha kell, hiszen így lehet rugalmas az ember ebben a szakmában. Nem lehet mindig a szerelőre várni. Mi itt, a családban elosztjuk a munkát, ami néha kicsit sok. Mint most, hiszen nagyon hajt a szőlő, két héttel korábban érik minden, augusztus elején valószínűleg elkezdjük az irsaiszüretet. Közben palackozni egész évben kell. Szinte teljes mértékben gépesített a borászat, még az előmetszés terén is, így ott szintén jóval kevesebb kézi munkára van szükség – mondja Gábor. Közben a palackozóba kísér, ahol szorgos kezek dolgoznak – A borok nagy részét az aszófői vinotékában értékesítjük, külföldre nagyon kevés megy. A piacra betörni minőséggel lehet csak, ezért nevezünk sok versenyre. A fogyasztók véleménye nagyon fontos, de a nemzetközi és országos eredményekre szintén támaszkodunk – mondja Fodor Gábor.