Az avatási ünnepségen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter leszögezte, hogy Szigliget az elmúlt időszakban a minőségi lakhatás szinonimájává vált, az összefogással elkészült beruházás is ezt bizonyítja.

Navracsics Tibor avatta fel a megújult rendelőt

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– Látszik, hogy szisztematikus építkezés célozza azt, hogy a település ne csak a Balaton egyik leginkább kitüntetett, legszebb, legjobb üdülőhelye legyen, hanem egyben olyan lakóhely is, amely az itt élők számára minőségi életkörülményeket biztosít. Ezt bizonyítja az is, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt adhattuk át a megújult óvodát, és ez az építkezés azt mutatja, hogy előbb-utóbb megvalósul a polgármester álma, miszerint helyi orvos praktizáljon a rendelőben. Hiszen azok a gyermekek, akik minőségi környezetben járnak óvodába, később itt folytathatják tanulmányaikat, minden bizonnyal visszatérnek ide. Hiszen Szigliget egy vonzó hely nemcsak az itteniek, hanem az ország más pontjain élők számára is. A polgármester és a képviselő-testület érdeme is, hogy nem elégednek meg azzal, hogy vonzó üdülőhely legyen, hanem azoknak is minőségi életkörülményeket biztosítanak, akik itt élnek. Munkahelyekkel együtt, bármilyen nehéz is ez most itt a Balaton északnyugati térségében – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy Az Európai Unió ehhez támogatást nyújt, hiszen ami most itt megvalósult, az már a mostani, 2021–27-es pénzügyi időszak egyik beruházása, az úgynevezett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP Plusz keretében készült. Sokat kellett érte küzdeni, de végül sikerült megszerezni, minden európai uniós adófizető polgár láthatja, hogy Magyarországon jól hasznosulnak a pénzek. Mivel mindez az egészségügyi szolgáltatások színvonalát is emeli, nemcsak a szigligetiek, hanem az egész Európa számra fontos beruházásról van szó, hiszen a minőségi életkörülmények javítását szolgálja.

Összefogással készült el a példaértékű kivitelezés

Balassa Dániel polgármester arról beszélt, hogy a rendelő felújítása az azt szorgalmazó helyi háziorvos, Karasszon Diána érdeme is, a védőnői rendelő pedig Bogdán Viktória kezdeményezésére került vissza régi helyére, miután egy ideig a Básti közösségi házban volt.

– Nemcsak orvosi rendelőt, hanem védőnői tanácsadót is átadunk ma. A rendelő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázata keretében újulhatott meg kívül és belül, a támogatás 55 millió forintos volt, ahhoz önerőt biztosítottunk. De úgy gondoltuk, hogy az épületben levő szolgálati lakásból védőnői rendelőt alakítunk ki. Még így is megmaradt a lakás egy része, azt szolgálati lakásként szeretnénk hasznosítani a jövőben, remélhetőleg pályázati támogatással. A rendelő és tanácsadói projekt összetett munka volt, köszönet a támogatásért Navracsics Tibor miniszternek, az önkormányzati dolgozók és a kivitelező cég munkájáért ugyancsak hálásak vagyunk. Az önkormányzat fizikai állománya nemcsak a rendelővel kapcsolatos kivitelezéseket, például a járda, parkoló építését végezte el, hanem a védőnői szárnyat maguk készítették el. Olyan épület készült, amely irigylésre méltó lehet – mondta a polgármester, és hozzátette, hogy reményei szerint a jövőben helyi orvos praktizál majd a rendelőben, hiszen jelenleg éppen két fiatal készül erre a pályára.