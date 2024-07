Erről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága adott tájékoztatást legutóbbi közleményében. Mint megtudtuk, a revizorok összevetették a cégek beszámolóit, a NAV rendszereinek adatait, és vizsgálták a taggyűlési határozatokat. Így azokat a vállalkozásokat ellenőrizék, amelyeknél felmerült, hogy az osztalék utáni személyi jövedelemadót nem fizették meg, vagy akik adózott eredményüket évek óta készpénzben mutatták be beszámolóikban. A vizsgálat célja az volt, hogy az adózók fizessék meg az évek óta halogatott, osztalék utáni szja-t, és hogy a házipénztárak pénzkészletének adminisztrációja is valós legyen.

Az összetett, számos adaton alapuló kiválasztás elérte célját, az adózók önkéntes jogkövetését. A vizsgált vállalkozások összesen 216 millió forintnyi osztalékot vallottak be, és a NAV-vizsgálat további 223 millió forint nettó adókülönbözetet is megállapított. A magas készpénzállományú adózók közül hat cég még a vizsgálat alatt összesen 179 millió forintnyi osztalékot fizetett a tagoknak, három vállalkozás pedig rendezte a házipénztárban kimutatott összegek nyilvántartását. A revízió számos szabálytalanságot tárt fel a készpénzes tételek bizonylatolásával és rögzítésével kapcsolatban is. Az ellenőrzés-sorozat nemcsak a kézzelfogható eredményei miatt volt sikeres, hanem a jogkövetés fontosságára is felhívta a figyelmet.