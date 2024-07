Az “empower” kifejezés jelentése: erőt, önbizalmat és befolyást adni valakinek, hogy képes legyen kontrollálni saját életét, döntéseket hozni és pozitív változásokat elérni.

2023-ban az első EmpowerHER Balaton üzleti konferenciával egy új korszak kezdődött a BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület életében. Ami májusban még csak ötlet volt, szeptemberben már egy kétnapos konferenciában valósult meg. Ez a két nap telis-tele volt inspirációval, értékes kapcsolódással, közös fejlődéssel és tudásmegosztással. Az esemény lehetőséget teremtett női vállalkozóknak és vezetőknek, hogy szakmai kapcsolatokat építsenek, fejlesszék készségeiket és megismerjék a vállalkozói lét megannyi kihívását és sikerét.

2024-ben is értékes előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, valamint gyakorlatias workshopokkal készülnek a szervezők, olyan izgalmas témákat feszegetve, mint például hogyan tudunk a gyorsan változó világban is a jelenben maradni, megélni és „jól” dönteni; kell-e váltani és ha igen, mikor, milyen külső és belső motivációk miatt váltunk, illetve milyen készségek, képességek kellenek egy sikeres váltáshoz. A jövő itt van, és ez új vezetői kihívások elé állít minket, így válaszokat kapunk majd arra, hogy mire érdemes fókuszálni egy gyorsan változó, és néha akár érthetetlen környezetben; beszélgetünk női vezetőkkel, vállalkozó nőkkel, akik szembe mentek a sztereotípiákkal. Vajon milyen szakértelemre, tudásra van szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiacon maradjunk és sikereket érjünk el; megpróbáljuk megállítani az időt, de ha nem megy, akkor kicsit megszelídítjük; és szó esik majd a testkép-divat-fenntarthatóság összefüggéséről is, górcső alá vesszük a mai modern nő dilemmáit.

Idén először expo is lesz, ahol 10-15 helyi vagy helyi kötődésű vállalkozás mutatkozik majd be.

„Az összefogás egy kezdet. Az együtt maradás a fejlődés. Együtt dolgozni a siker.” – Henry Ford szavait választottuk mottónknak, mert hiszünk abban, hogy közösségként sokkal sikeresebbek lehetünk. Fontosnak tartom, hogy a siker szubjektív és nem az a cél, hogy általánosítsunk, hanem hogy mindenki a saját belső igényei, elvárásai szerint lehessen sikeres, kiegyensúlyozott, hisz így válunk a saját filmünk főszereplőjévé – mondta Nagyné Czuri Eszter, a BENT elnöke és a rendezvény megálmodója. Az előadókról, résztvevőkről további információ a konferencia honlapján olvasható.