Amint a miniszter elmondta, a szolgálatilakás-program keretében ötmilliárd forintot biztosít a kormány európai uniós forrásokból arra, hogy a balatoni térség önkormányzatai szolgálati lakásokat hozzanak létre a közszolgáltatásban dolgozók részére.

A szigligeti rendelő mellett is készülhet szolgálati lakás

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

– Ebben a rendészeti munkától az oktató, pedagógia munkán át a közigazgatási munkáig minden benne van. Minden önkormányzat igényelhet ilyen bérlakást. Ezzel ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a Balaton-parti települések fiatal szakemberei ne költözzenek el azért, mert az ingatlanok magas ára miatt nem tudnak házat venni, letelepedni. A program talán hozzájárulhat majd ahhoz is, hogy új munkaerőt vonzzunk ide, szakembereket, akik szívesen jönnének a térségbe, de a fizetésükből nem tudják kigazdálkodni a lakhatás megfizetését. A szolgálati lakással talán olyan segítséget kapnak, amely lehetővé teszi, hogy itt gyökeret eresszenek. Ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy enyhüljön az itteni kínzó szakemberhiány. Ezt segíti itt a felújított orvosi rendelő, a védőnői szoba, és remélhetőleg majd a szolgálati lakás is – mondta a miniszter.