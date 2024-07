Kedvezőbb árú ingatlanok 1 órája

Vidéki nyaralás? Mutatunk tíz ideális helyszínt

Sokan csekélyebb anyagi lehetőséggel vágnának bele egy nyaralóprojektbe. Szakértők most tíz olyan településre leltek, ahol átlagosan tizenöt millió forintos vételár alatt, népszerű üdülőövezetek közelében lehet telekhez jutni – vármegyénkben is találtak ilyet. Körbejárták a vidéki nyaralásra szolgáló könnyűszerkezetes vagy mobilház felépítése kapcsán elérhető banki finanszírozás lehetőségeit is.

Benkő Péter Benkő Péter

Sokan álmodoznak saját vidéki nyaralóról, azonban a hagyományos ingatlanok magas árai elriasztják a vásárlókat. – Egy telek megvásárlása és később könnyűszerkezetes vagy mobilház felépítése jóval kedvezőbb megoldás lehet. A Balaton környékén egy ideje fővárosi árszinten cserélnek gazdát a lakóingatlanok, ezért is lehet a szerényebb költségekben gondolkodó nyaralóvásárlóknak perspektíva egy kedvezőbb árú telek, amire most vagy később rákerülhet a vágyott víkendház. De nemcsak a Balaton környéke lehet vonzó – mondja el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a money.hu által lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben. A szakember kiemeli, a telekvásárlás biztonságos befektetés, mivel a telkek száma minden településen korlátozott, ezért kiszámítható módon tartják értéküket. A Balaton környékén fővárosi árszinten cserélnek gazdát a lakóingatlanok, de vidéki nyaraláshoz van elérhetőbb megoldás

Fotó: Benkő Péter/Napló A szakemberek a népszerű üdülőövezetek közelében elhelyezkedő településeken meghirdetett telkek árait elemezték. Kiderült, a 15 millió forint alatti medián telekárral rendelkező települések között kiemelkednek olyan helyek, mint Abádszalók (5,9 millió Ft), Túrkeve (2,5 millió Ft), Balatonszentgyörgy (12,5 millió Ft), Zalakaros (12,9 millió Ft), Hajmáskér (10,3 millió Ft), Lepsény (12,2 millió Ft), Tiszacsege (4,7 millió Ft), Kehidakustány (7 millió Ft), Neszmély (12,9 millió Ft) és Csongrád (3,9 millió Ft). Ezek népszerű üdülőövezetek közelében helyezkednek el, ami emeli a telek értékét, több kikapcsolódási, rekreációs, kulturális potenciált tartogat. – Egy nyaralóprojekt-finanszírozás megtervezésekor több lehetőséget kell mérlegelni. Mobilháznál nem elérhető a lakáshitel, de a szabad felhasználású kölcsönök – mint a személyi kölcsön vagy a babaváró hitel – jó segítség lehetnek. Könnyűszerkezetes ingatlant a hazai pénzintézetek nagy része finanszíroz, fontos, hogy egyes bankok ezt különböző engedélyek benyújtásához kötik. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben figyelembe kell venni a helyi rendezési tervben foglaltakat, ugyanis az, hogy lakóépület vagy üdülő építhető-e a telekre, befolyásolja a hitel típusát, feltételeit – emeli ki Korponai Levente, a money.hu vezetője, hozzátéve, településenként az építési engedélyek és a helyi rendezési tervek is eltérőek lehetnek, azok felülvizsgálata kulcsfontosságú.

Vármegyénk egy kedves települése, Hajmáskér is bekerült a kiválasztott tíz helyszín közé

Fotó: Benkő Péter/Napló

Kedvező árú vidéki telkek – a Balatonnál is volt ilyen Kiderül a közleményből, hogy könnyűszerkezetes ingatlan építésekor is szükséges az egyszerű bejelentés, a finanszírozás az ingatlan típusától függ, üdülő esetén csak piaci lakáshitel érhető el. Amennyiben lakóingatlan is építhető a telekre és esetleg falusi csok vagy támogatott hitel (falusi OTK vagy csok plusz) igénybevétele lenne a cél, számolni kell azzal, hogy a célingatlanban állandó lakóhelyet kell létesíteni és tíz évig életvitelszerűen ott kell lakni. Az építésfelügyelet az adott telek típusától függően adhat engedélyt lakóépület vagy üdülő építésére, amit a helyi rendezési terv szabályoz. Érdemes helyi rendelkezések alapján is szűrni, mert van jó példa rá, hogy egy önkormányzat kedvező áron kínál telkeket a fiataloknak, segítve megállítani a település elöregedését.

