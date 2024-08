Erről beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a balatonhenyei művelődési ház avatási ünnepségén.

Kontrát Károly és Kulin Miklós György mutatta be a megújult épületet Gulyás Gergelynek

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

– De elsősorban azok otthona a művelődési ház, akik négy évszakon keresztül használhatják, élvezhetik majd. A feladat nagyobbik része előttünk áll, hiszen meg kell tölteni tartalommal a falakat, hogy színvonalas művészeti produkciókat láthasson a közönség. Ez már a következő képviselő-testületre, kultúrával foglalkozókra vár, de bízzunk benne, hogy a falakat méltó produkciókkal töltik meg – mondta a miniszter, és köszönetet mondott Kulin Miklós Györgynek, hogy kézzelfogható eredményei vannak annak, hogy a településen szolgált. Gratulált mindenkinek, aki hozzájárult munkájával, hogy elkészüljön a művelődési ház felújítása. Bizalmát fejezte ki, hogy az őt követők ezt a szerepet továbbviszik.

Gulyás Gergely szerint elsősorban azok otthona a művelődési ház, akik négy évszakon keresztül használhatják

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Kontrát Károly országgyűlési képviselő kiemelte Magyarország Kormánya segítségét, amely nélkül nem lehetett volna valóra váltani ezt a nagy álmot.

– Ez egy olyan hely lesz, amely összetartja a közösséget. A békesség, szeretet, együttműködés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy településen élők jól érezzék magukat. Művelődési házat avatunk, de nevezhetnénk népháznak és a henyeiek kincsének is, amely a közösségé. Nagyon fontos a régi értékek megmentése, hiszen ebben a házban elődeink munkája is benne van. Kell hogy legyen ebben a házban múlt, jelen és jövő, de csak önökön múlik, hogy miként tudják hasznosítani az épületet, olyan eseményeket szervezni, amelyekhez jó otthonul szolgál – mondta a képviselő.

Kontrát Károly szerint a henyeiek kincse a megújult épület

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Kulin Miklós György polgármester úgy fogalmazott, hogy a kultúrház egy közösségi ház is egyben.

– Öt évvel ezelőtt kezdtük a közös munkát a képviselő-testülettel, a mai nap jó alkalom számba venni, hogy miként alakult a falu élete az elmúlt időszakban. 2020-ban Kontrát Károly képviselővel álltunk itt a rossz állapotú kultúrház előtt, elkeserítő volt a látvány. De arra gondoltunk, hogy mennyi emléket őriznek a falak, ezért az elbontás helyett a felújítás mellett döntöttünk. Az első ütemben fel kellett tárni a közelszáz éves falakat, amelyek a vártnál is rosszabb állapotban voltak. 150 millió forintos beruházással az első ütemben a szerkezetkész állapotig jutottunk el, Gulyás Gergely és Kontrát Károly véleménye is egyezett az önkormányzatéval, hogy ne maradjon befejezetlen az épület. Magyarország kormánya támogatásával 230 millió forintos forrással folytatódhatott a munka az utóbbi években. Ez idő alatt belterületi utak is és a katolikus templom is megújult, a református templom szintén, de részlegesen, az önkormányzati szálláshely felújítása, futballpálya karbantartása, új játszótér kialakítása, gépbeszerzések, új falugondnoki busz beszerzése, faültetések is történtek. A feladatunk az álmokat valóra váltani, élhetőbbé tenni Balatonhenyét – mondta a polgármester.