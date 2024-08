Mindegy, hogy szárazság volt, azt öntözéssel ellensúlyozták, és ezért nagyobbak a szemek, mutatja a csinos Stanley szilvákat Éva, ami a világon az egyik legelterjedtebb szilvafajta és talán az egyik legjobb fajta. Azért is, mert többnyire fix a termése.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– A szilvatermés attól függ, hogy mennyi csapadékot tud felvenni és mennyi gyümölcs van a fán – mondja Éva, aki az árakról is szívesen beszél: 700 forint kilója, ám, ha ládával viszi valaki, 650 forint/kilogrammért tudják adni. Közben jönnek a vevők, viszik a szőlőt is, merthogy az is van a standon.

– Csak rezisztens szőlőkkel foglalkozom, azért, mert növényvédelmet még a rezisztens szőlőfajták is igényelnek. Nincs olyan, hogy nem – közben mutatja, hogy az ott a Helikon szépe, míg hátul, az apróbb szemű a Zala gyöngye. – A Helikon szépe egy muskotályos szőlő, a Zala gyöngye a saszlához hasonlít, egy vékonyabb héjú, pattanósabb, ám közös bennük, hogy fixen terem mindegyik.

Éva közben elárulja azt is, hogy másfél évtizede lett őstermelő. Hogy miért? Azért, hogy a három gyermek tudjon a gyümölcsösben játszani.

Csepreginé Major Éva siófoki családi gazdálkodó Fotó: Nagy Lajos

– Az év februárban kezdődik, akkor metszünk, négy hektáron termelünk. A szilvát, a szőlőt és a meggyet lehet a hidegben metszeni, viszont az őszibarackot csak virágzásban, hogy ne kapjon fertőzést a gyümölcs – mondja Éva.

Éváék földje a kiliti szőlőhegyen van, ahol szilva, kajszibarack, cseresznye és meggy terem, valamint szőlő. – Külön van meggyesünk is fél hektáron, ugyanakkor ezenkívül van helye a magyar kajszi fajtának is, mert az se szabad, hogy keveredjen a többivel. És külön van a fehér őszi, mert a fehér húsú őszibarack nagyon érzékeny, több permetet igényel, ugyanúgy, mint a kopasz barack – teszi még hozzá a siófoki családi gazdálkodó.