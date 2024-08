Ingatlanbazár 39 perce

Balaton környéki házra vágyik? Itt van egy megfizethető

Balatonfőkajáron eladó egy háromszobás nagyobb telekkel rendelkező családi ház, amelyhez tényleg nem kell hozzányúlnia. Van benne minden, amire valójában szüksége van, de ha medencére vágyik, építhet a telek méretének köszönhetően. Közel van a fővároshoz, így ha ott akad dolga, azt is gyorsan elintézheti. Ha több gyermeke van, nem akadály, hiszen a szobák száma garantálja, hogy mindenkinek lehet saját élettere. Kiadásra is alkalmas, így befektetésként is gondolhat rá.

Veol.hu

“Eladásra kínálok Balatonfőkajáron, 3 szobás családi házat, CSOK + lehetőséggel. Az ingatlan jellemzői: -a ház alapterülete 103 m2, tágas élhető terekkel, -belső felújítása pár évvel ezelőtt megtörtént, megújult a villany és víz hálózat, -a fürdőszoba teljesen új, modern kialakítást kapott, -nyílászárók is cserélve lettek, -szobák laminált parkettát kaptak, -fűtése elektromos panelekkel, és egy cserépkályhával megoldott, -a ház falazata vegyes, -a tető plusz zsindely fedést kapott -telek mérete 1404 m2, bekerített, rendezett, füvesített, elegendő hely van szabadidős tevékenységre, napozás, sütögetés, sátrazás, akár medence is elfér. A település rendezett, folyamatosan fejlődik, és részese a Balatoni programok pezsgő életének. A településen minden közintézmény megtalálható, orvos, iskola, posta, boltok. Itt található a nem rég átadott, nagyon látványos, egyedi kikapcsolódást nyújtó: BALATON PARK CIRCUIT. Közlekedés szempontjából: -buszmegálló 2 perc sétára, -vasútállomás 15 perc sétára, -Balaton part autóval 5 perc, -M7 autópálya felhajtó szintén 5 perc autóval.“[...] További ingatlanokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

