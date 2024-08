Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint gyakran riogatjuk egymást azzal, hogy augusztus 20. környékén nem érdemes elindulni a Balatonra, mert nagy a tömeg és nincs szállás. A helyzet e vélekedésnél jóval árnyaltabb. A különböző szállásfoglaló rendszereken még az utolsó pillanatban is találhattunk olyan jó ár-érték arányú szállásokat, amelyek két főre nézve tizenöt-húszezer forintba kerültek, a nagyobb ingatlanok között olyan házakra is bukkanhattunk, amelyeket hétezer forint/fő/nap kínáltak erre a hétvégére. Az utóbbi szállásokat azok a tudatos utazók vették igénybe főként, akik baráti, családi körben képzelték ezt a hosszú hétvégét. Az ilyen utazók általában árérzékenyek, tudatosan keresik a pénztárcabarát helyeket. Ugyanakkor jó szervezőkészséggel rendelkeznek, képesek úgy összeállítani a nyaralást, hogy azon a barátok vagy a távolabbi rokonok is részt tudjanak venni. Ennek köszönhetően lehetővé válik számukra költségek minimalizálása.

A szenzitív, fitt utazók jobb helyzetben vannak

Fekete Tamás szerint azok, akik ilyen olcsóbb szállást választanak, az átlagnál gyakran fittebbek, nem félnek attól sem, ha nem a parton van a kibérelt nyaraló. Képesek és hajlandók is tizenöt-harminc percet kerékpározni, sétálni is azért, hogy lejussanak a partra. Ők azok, akik inkább csendre, nyugalomra vágynak, az ilyenkor meglehetősen zajos vízpart helyett.

A következő hetek már olcsóbbak

Az alelnök szerint annak köszönhető, hogy ilyen sok jó ár-érték arányú kiadó nyaraló van a Balaton környékén, hogy az utóbbi években körülbelül 30 ezer szálláshely újult meg a Kisfaludy program keretében. Ezek többsége nemcsak nyáron várja a vendégeket, hanem mind a négy évszakban. A szakértő úgy véli, hogy most a legmagasabbak ezek árai, aki később utazik, az minden bizonnyal 15-20 százalékkal olcsóbban is nyaralhat a következő hetekben.