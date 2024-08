Bár a jegy- és bérletváltás az online csatornákon a leggyorsabb és legkényelmesebb, ha mégis a fedélzeti vásárlás mellett döntünk, nem érdemes az aprót keresni. A készpénzmentes fizetés kiterjesztését ugyanis már a nyár elején megkezdték valamennyi helyközi járatra. Június vége óta már mintegy kétezer autóbuszra került fel a POS-terminál, és országszerte tizenöt szerelőcsapat dolgozik folyamatosan azon, hogy október végéig mind az 5330 helyközi közszolgáltatást ellátó buszon elérhető legyen az elektronikus jegy- és bérletváltás. Mindezeket a szolgáltató sajtóközleményében írja.

Egy érintés... ezt jelzik a matricák

Fotó: Volánbusz Zrt.

A terminálokkal kapcsolatban hozzáfűzik, azok nemcsak bankkártya, hanem a fizetésre alkalmas applikációval rendelkező okoseszközök, mint telefon, okosóra használatát is lehetővé teszik. Aki nem tudja menetjegyét elővételben megváltani, annak is gyorsabb, egyszerűbb így, hiszen nem kell készpénzt, aprópénzt magával vinnie. A készpénzmentes fizetési lehetőséget matricával jelzik az autóbuszokon, de a vezetőktől is kérhető felvilágosítás.

A fejlesztéstől az utaskiszolgálás folyamatának gyorsulását, a működési költségek csökkenését is várják. Bíznak abban, hogy a fedélzeti elektronikus fizetés bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket.