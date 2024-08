– Mi a legfőbb célja a Somlói Bornapoknak?

– Az ünneplés! Mert ünnepelni kell. Már megünnepeltük az év legrövidebb éjszakáját, a Somlói Napokkal megünnepeljük a termelőket és a somlói bort, októberben a legfontosabb fajtánkat, a juhfarkot, november végén az idei évjáratot. Komolyabbra fordítva a szót, bejelenthetjük, hogy a 2024–2025-ös borpiaci évtől, azaz a most szüretelendő szőlőből készült boroknál már az új termékleírás alkalmazandó. Ezzel pedig még tágabbra nyitjuk a kaput az ökológiai gazdálkodás felé. Megnyílik az út a Superior minőségi kategória alkalmazására, és Somló eredetmegjelöléssel készülhetnek „natúr” és „narancs” borok. Emellett ünnepelhetjük azt is, hogy a 8-as számú főúton utazók gyönyörködhetnek a Somló látványában, mert összefogással sikerült megszabadulni a bozótos növényzettől. Ráadásként az út másik oldalán nemrég megnyílt üzlet teraszáról is nagyszerű panoráma tárul az ember elé.