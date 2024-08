Fekete Tamás felidézte, háromszáz szülővel töltettek ki egy kérdőívet, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogyan nyaralnak azok, akik óvodás vagy kisiskolás gyermekkel érkeztek a Balatonra. Valamennyi szülő arról számolt be, számukra nem csak az időjárás a meghatározó, de a szeptemberi iskolakezdés is befolyásolja a nyaralást. A szülők 91 százaléka közölte, az iskola és óvoda matt szeptemberben már biztos, hogy nem jönnek a Balatonra, akármilyen meleg is lesz, 47 százalék kifejtette, annyit nyaraltak gyermekeikkel, amennyit terveztek, a többség előre lefoglalta szállását. Csaknem 90 százalék azt nyilatkozta, jövőre többet jönnek a Balatonhoz, mert kitűnően érezték magukat.

Nagyon sokan keresték fel az ápolt, gondozott balatoni strandokat, amelyeken később is lehet fürdőzni Fotó: Kovács Erika

Fekete Tamás alelnök kiemelte, ősztől azok a turisták jönnek, akik a csendesebb Balatont szeretik, a csendes utazás egyre népszerűbb a világhálón is. Sokan arra vágynak, hogy elvonuljanak a nyüzsgéstől, mely különösen a fiatalok és az idősebb korosztály körében népszerű. Az alelnök szerint szeptemberben, illetve ősszel is rengetegen jönnek majd a Balatonra, ahol kitűnő idő ígérkezik, továbbra is lehet strandolni, illetve ragyogó programok várnak mindenkit: ilyen például Salföldön a hétvégi jazzfesztivál, a boglári családias népzenei-világzenei fesztivál, a gyulakeszi összművészeti fesztivál, még tartanak a balatonfüredi borhetek rendezvényei, de megkezdődnek a szüreti mulatságok is.