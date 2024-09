Érdemes kimenni csak nézelődni is, de szinte biztos, hogy nem térünk majd haza üres kézzel. Ugyanis kaphatunk itt az étel-italtól kezdve a ruhán, használati tárgyakon, régiségeken, antikvár könyveken keresztül a bútorokig annyi mindent, hogy csak győzzük végigböngészni a kínálatot. Az egyik standon idényzöldséget, a másikon sajtokat, házi pékárut kínálnak, de válogathatunk az ékszerek, lámpák, táskák, kerti dísznövények, illóolajok, lekvárok, a szivárvány minden színében pompázó kerámiák és a környék legszebb helyeit megörökítő festmények között is, hogy a széles választék egy szeletéről beszéljünk csak. Reggelire ehetünk lángost, sült kolbászt, finom süteményeket vásárolhatunk az ebédhez, vagy éppen csak leülhetünk az árnyékba egy kávéra, ha elfáradtunk. Ugyanis ma már több, egymással összenőtt piacon várják az árusok a vásárlókat, akik esetenként kirándulóbuszokkal is érkeznek, hogy elmondhassák, jártak a híres tóti piacon.