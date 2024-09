A zirci Bakony-Agro kft. ügyvezetője, Martini Tamás összegezte kérésünkre a nyarukat a szántóföldi növények szempontjából. Felidézte, hogy a repce a szokásosnál korábban virágzott és a gabonák aratását a szokásosnál egy hónappal korábban kezdhették el. Az őszi búza, árpa, a zab és a repce termésátlagával elégedettek is lehetnek. Ám azt is elmondta a szakember és kollégája, olyan még nem nagyon volt, hogy az aratást nem kellett megszakítaniuk eső miatt, négy-öt héten át egyhuzamban dolgozhattak a betakarításkor. Aztán pedig a sosem látott aszály ugyancsak feladta nekik a leckét a nyár további részében, ahogy a környék többi gazdálkodójának is.

Egy hónappal korábban kezdték idén a Bakonyban a gabonaaratást

Forrás: Bakony-Agro

A szemes- és a silókukorica, a napraforgó és a szója drasztikus terméskiesést, visszaesést hozott, az előző évhez képest megfeleződött a termésmennyiség a Bakony-Agrónál. Aszálykár – ez az a szó, amit most gyakran emlegetnek a gazdák, mert a csapadékhiány rendkívüli mértékeket öltött és a rekkenő hőség próbára tette a gépek és az emberek tűrőképességét is.

Nem volt könnyű feladat átvészelni a bakonyi földeken a nagyobb munkák során a kánikulát

Fotó: Bakony-Agro

Nem volt könnyű feladat átvészelni a nagyobb munkák során a kánikulát. Persze amilyen módon csak lehetett, gondoskodtak a dolgozók védelméről, a munkabeosztással is, hogy klímás fülkében ülhessenek. Ennek ellenére igazi kihívást jelentett nekik az idei nyár a mezőgazdaságban, három hétig 36-40 fokban. Cseppet sem volt mulatságos és vicces.

Nagyon nagy porban, rekkenő melegben kellett a silókukoricát betakarítani a Bakonyban

Fotó: Bakony-Agro

Későn jött a csapadék a nyáron és kimondottan kevés volt, a napokban érkezett pedig szintén elkésett a gazdák szempontjából. Sőt, most meg attól kell tartaniuk, hogy száz milliméternyi leesik a hétvégén. Ugyan nagy szüksége van a talajnak vízre, de áteshetnek a ló túlsó oldalára, a hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék szintén gondokat okozhat nekik, mert nem tudnak kimenni a területeikre dolgozni.