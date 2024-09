A szervezők tájékoztatása szerint a főszerepet a házias vidéki ízek és ételek kapják, itt biztos, hogy olyan finomságokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek a vidéki hagyományok ételeit mutatják be. Ugyanakkor a jó hangulatot koncertek és táncegyüttesek is színesítik, míg a kicsiknek játszóház és gyermekprogramok kínálnak lehetőséget a szórakozásra. Sőt, kulturális foglalkozások mutatják be a tájegység értékeit a rendezvény látogatói számára.

A helyszín idén is a Veszprém Aréna lesz, amely könnyen megközelíthető.