– Nálunk nagyon jól sikerült a szezon, a vendégéjszakák száma 11 százalékkal, ezzel együtt az árbevétel 14 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, ami nagyon jó eredmény, összegzett Rádóczy Andrea, a balatonfüredi 65 szobás Hotel Golden Lake Resort tulajdonosa. Hozzátette, az áraik is nőttek, de csekélyebb mértékben, mint tavaly, mindössze 3,5 százalékkal. A nagyon pozitív képet árnyalja az üzemeltetési költségek jelentős növekedése, mint az áram, a gáz és a vízdíj. Húsz százalékkal nőttek a bérköltségeik, mert igénybe kellett venniük a munkaközvetítők segítségét is, mely főként a konyhát és a karbantartási részleget érintette. A vendégek több mint 60 százaléka belföldi volt, a többiek külföldről jöttek. Markáns növekedés a külföldieket tekintve történt, elsősorban szlovák, cseh, német, lengyel és osztrák vendégek érkeztek. – Átrendeződött a piac, mert tavaly az ideinél többen érkeztek Németországból, most abszolút meghatározó a szlovák, a cseh és a lengyel vendégforgalom. Az utóbbi három országot könnyebben is el lehet érni, gyorsan reagálnak a hirdetésekre. – Szerencsére nem ért véget a nyári lendület, nagyon szép növekedés mutatkozik szeptemberben is a tavalyihoz képest, mely legkevesebb tíz százalékra tehető, gyakori a telt ház. Sok a rendezvény, a konferencia, hangsúlyozta az igazgató.

Kirchner László, az alsóörsi Laroba Hotel egyik tulajdonosa és Antal Bernadett menedzser

Fotó: Kovács Erika / Napló

Kirchner László, az alsóörsi Laroba Hotel egyik tulajdonosa és Antal Bernadett menedzser szintén növekedésről és jó nyári szezonzárásról beszélt, különös tekintettel a júliusra és az augusztusra. Ebbe a szállodába is nagyon sok külföldi vendég érkezett, többen jöttek, mint belföldről. Elsősorban, Csehországból, Lengyelországból, Romániából, Szlovéniából, Szlovákiából, Németországból. Főként családok jöttek, de szép számmal érkeztek párok is. A külföldi vendégek hosszabb ideig is maradtak, sokan két héten át náluk tartózkodtak. Az is jellemző, hogy érkezésük előtt egy-két nappal foglalnak szállást a vendégek.

– Szép mérleggel zártuk a nyári szezont, ezt Böjte Éva, a 164 szobás sümegi Hotel Kapitány igazgatója mondta. Megjegyezte, főleg belföldi vendégek érkeztek, elsősorban kisgyermekes családok, sok a törzsvendégük is. A népszerűség az igazgató szerint a különleges történelmi környezetnek, a várnak, a látványos és izgalmas lovagi tornának, a középkori lakomának köszönhető, nem beszélve a sokféle programról, foglalkozásról, melyeket szerveztek és szerveznek folyamatosan, különös tekintettel a gyermekekre. A felnőtteket esténként élő zenével ajándékozzák meg.