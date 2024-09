Így összegezte idei tapasztalatait Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke lapunk érdeklődése nyomán.

Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy a már javában zajló szüret alapján megállapítható, hogy kevesebb a lé, de a szőlő minősége jó

Fotó: Szijártó János / Napló

- A kevés csapadékot és sok napsütést időjárás miatt mindenhol korán megkezdődött a szüret. Van olyan borvidék hazánkban ahol már befejezték, nálunk nagyjából a termés kétharmada van a pincékben szeptember első napjaiban. A minőség jó, a szőlő jellemzően egészséges, bár a vízhiány nyomai fajta és terület függvényében helyenként felfedezhetők. Az idei év azt is igazolta, hogy a füvesített ültetvények jobban bírták az aszályt és szebb termést hoztak, mint azok, amelyeknél nincs talajtakarás. A szőlő legjellemzőbb betegségei, a lisztharmat, a peronoszpóra, a szürkerothadás sem okoztak különösebb problémát ebben az évben. Amit azonban nagyon komolyan kell venni, az az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Itt ugyanis akár a teljes ültetvény tönkre mehet, mint arra számos példa volt már a közelmúltban. Nemrégiben a Szent György-hegyen kellett kivágni több szőlőtáblát emiatt. A gazdáknak ajánlott figyelni az ezzel kapcsolatos hegyközségi, vagy kormányhivatali felhívásokat és aszerint eljárni - hangsúlyozta Borbély Tamás.

Hozzátette, összességében jó évjárat lesz az idei, erre utal a must jó ütemű erjedése, amit Borbély Tamás saját családi gazdaságukban is megtapasztalt. Ehhez kapcsolódva felhívta a figyelmet az erjedés során keletkező mustgáz veszélyeire. Fontos, hogy ilyenkor állandóan menjen a ventilátor a pincében, de még ebben az esetben is elmaradhatatlan a gyertya használata. A mustgáz ugyanis akár halálos balesetet is okozhat a nem megfelelő szellőzés esetén. A klasszikus megoldásnak számító gyertyagyújtással gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető a levegő minősége és ha kialszik a láng, azonnal távozni kell a pincéből.