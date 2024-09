A látogatás során a Hotel Kristályban köszöntötte a résztvevőket Schwartz Béla polgármester, majd Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kifejezte reményét, hogy a találkozó eredményes lesz, és elindulhat az együttműködés a két város között.

– Fontosak a hasonló kapcsolatok, talán Ajka is profitálhat mostantól abból, hogy Herendnek kínai testvérvárosa van. Ajka gazdasági szerepvállalását tekintve erős szereplője a vármegyei gazdaságnak és a nemzetgazdaságnak egyaránt, az ipari parkban már több cég otthonra talált, nagy nyugat-európai befektetők is jelen vannak. A város kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy magas színvonalú ipari tevékenységet folytató cégeknek adjon otthont. Bízunk benne, hogy kínai befektetők is látnak ebben fantáziát, hiszen az itt élők és a település hagyományai is jó támaszpontot jelenthetnek egy további ipari együttműködéshez. Remélem, a polgármesterrel együtt sikerül elindítani egy olyan együttműködést, amely pár év múlva befektetést eredményez. Ez munkahely-teremtést, valamint az ipari termelés és a turizmus erősödését szintén magával hozhatja. A város földrajzi fekvése okán számos kiaknázható lehetőség van, turisztikai célpont is lehet Ajka a kínaiak számára, a város most indult el a turizmus fejlesztésének útján. Ugyanakkor a testvérvárosi kapcsolatban a legfontosabb a polgárok kapcsolattartása, hogy idővel ne csak a város vezetői, a gazdasági szereplők, hanem a művészeti csoportok, a civil szervezetek, az aktív polgárok is megismerjék egymást, ez teszi igazán erőssé a testvértelepülési kapcsolatot – mondta Navracsics Tibor.

A résztvevők konferencia keretében mutatták be településeiket. Ma Xueteng, a kínai média képviselője és Zhu Yanqiu gazdasági igazgató leszögezte, már több híres magyar termékről és cégről hallottak, példaként az Ikarust említették. Bemutatták a Kína legforgalmasabb települései között elhelyezkedő Xincheng városát, és beszéltek arról, hogy a jövőben több kínai befektetőcég is érkezik Magyarországra.