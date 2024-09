A Winelovers Wine Awards 2024 díjkiosztóján a Badacsonyi borvidék nagyszerű eredményekkel szerepelt, és kilenc borvidéki bor a 100 legjobb bor című kiadványban is megjelenik hamarosan.

Nemzetközi szinten is elismerik a badacsonyi borokat

Fotó: Napló-archív

A Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület elnökétől, Illés Zoltántól megtudtuk, hogy a Winelovers Wine Awards 2024 nemzetközi borverseny díjkiosztóján, a budapesti Corinthia Hotelben bemutatták a 100 legjobb magyar bor című kiadványt is, melybe a borversenyen legjobban szerepelt borok kerülhettek be.

A Badacsonyi borvidék kilenc borral került be a kiadványba, és még nagyobb büszkeségre ad okot, hogy badacsonyi tétel lett a legjobb rajnai rizling, a legjobb szürkebarát és a legjobb olaszrizling is. 12. lett a Gilvesy Pincészet 2021-es aranyérmes Tarányi Rajnai rizlingje, és egyúttal megkapta a legjobb rajnai rizling különdíját. 37. az Éliás Birtok 2021-es Szürkebarát selectionja, amely aranyérmes, és egyúttal megkapta a legjobb szürkebarát különdíját. 44. az Illés Borászat 2021-es Badacsonyi Holdkő nevű aranyérmes bora, amely egyúttal megkapta a legjobb olaszrizling különdíját. 48. a Villa Sandahl 2022-es Roses Darling bora, amely aranyérmes.

57. a Varga Pincészet 2022-es aranyérmes Aranymetszés Olaszrizling késői szüret bora, 62. az Éliás Birtok 2022-es Fent a hegyen Rózsakő bora, amely aranyérmet kapott. 66. a Varga Pincészet 2006-os Badacsonyi Kéknyelűje, amely aranyérmes lett, 75. a Laposa Birtok 2023-es 4Hegy Olaszrizlingje, és szintén aranyérmes, mint a 89. helyezett, a Villa Sandahl 2022-es Out of the Blue bora.

Éliás Csaba, a Badacsony-hegy déli dűlőin gazdálkodó Éliás Birtok tulajdonosa az eredményeket méltatva úgy fogalmazott, hogy a Badacsonyi borvidék szerencsés helyzetben van, hiszen az elmúlt közel 20 évben nagyon komoly minőségi munka indult el. Egyre több és egyre jobb borászatok képviselik Badacsonyt világszerte, bebizonyítva a boraikon keresztül, hogy a borvidék élen jár a minőségorientált borkészítésben. Nem véletlen, hogy Magyarországon is egyre előkelőbb helyet foglal el a legismertebb, legjobb és legszerethetőbb borvidékek rangsorában. A vulkanikus terroirral és az évezredes történelmi múlttal rendelkező, fantasztikus adottságú Badacsonyi borvidék nemcsak hazai, hanem világviszonylatban is páratlan lehetőségeket rejt.